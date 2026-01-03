Marbella apuesta por la IA para atraer a turistas chinos y promocionarse en el mercado asiático

Marbella intenta desde hace años seducir a los turistas chinos, cada vez con un mayor poder adquisitivo y más proclives a ver el mundo que se extiende más allá de las fronteras del gigante asiático. Lo ha intentado con viajes oficiales, presencia en ferias especializadas, hermanamientos con ciudades y promesas de inversión. Pero, de momento, los turistas procedentes de China apenas se hacen notar en el casco antiguo o el paseo marítimo.

El último intento del municipio para publicitarse en el mercado chino pasa por las nuevas tecnologías. Marbella ha sido el primer municipio de España elegido por dos empresas tecnológicas para impulsar una campaña de promoción digital dirigida de forma específica a los visitantes de nacionalidad china basada en la inteligencia artificial (IA).

Sin coste para el Ayuntamiento de Marbella

La iniciativa, gratuita para el Ayuntamiento de Marbella, conllevará la adaptación de la «experiencia global» de Marbella a las preferencias culturales, digitales y de consumo del turista chino», señala el equipo de gobierno de un municipio que forma parte de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas, cuya sede se encuentra en Pekín.

«Gracias a la IA y a la tecnología aplicada, podremos ofrecer recomendaciones, rutas y servicios personalizados en chino mandarín», agrega.

La campaña, que se desarrolla bajo el sello ‘China Friendly’ que desarrollan iUrban y Huawei, comenzará con la presencia de Marbella en las plataformas de Trip.com, uno de los principales operadores turísticos telemáticos del mercado asiático, y la difusión de contenidos personalizados, recomendaciones y «material inspiracional», señala el equipo de gobierno, que asegura que el mercado chino representa «una gran oportunidad» para Marbella por su creciente interés por destinos de calidad y experiencias de alto nivel.

Mercado de gran valor

Según la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, la iniciativa permitirá posicionar al municipio en un segmento de alto valor mediante acciones gratuitas de visibilidad en el ecosistema digital de la compañía tecnológica (Huawei) en China», señala.

El CEO de iUrban, Andrés Martínez, destaca que la elección de Marbella para ser la primera ciudad de la campaña se debe a la «apuesta del municipio por el turista de alto valor y el uso de la IA en todos sus canales de atención, como los futuros portales web».