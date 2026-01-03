Investigan el tercer tiroteo en Marbella en un mes, el segundo sin heridos

La Policía Nacional ha abierto una investigación en relación con un nuevo tiroteo ocurrido en la zona de Las Albarizas de la localidad malagueña de Marbella, el tercero en un mes en esta ciudad y el segundo de ellos sin causar heridos, suceso que investiga la Policía Nacional, según han informado fuentes de la investigación.

La investigación permanece abierta para esclarecer lo ocurrido y no consta de que se hayan practicado detenciones en relación con los disparos.

Este nuevo incidente con armas de fuego ha tenido como escenario la barriada de Las Albarizas, zona próxima al lugar donde se produjo otro suceso de características similares el pasado 2 diciembre, a plena luz del día, en la terraza de una cafetería de la calle Alfredo Palma.

Apenas 24 horas después, el 3 de diciembre, se produjo otro tiroteo en un establecimiento de restauración de Marbella que dejó herido de bala a un joven de 26 años que tuvo que ser trasladado al Hospital Costal del Sol.

Aquella víctima recibió el impacto de un proyectil en la tibia, aunque sin peligro para su vida, en la avenida Miguel de Cervantes, en la zona de Nueva Andalucía.

También en la Costa del Sol se produjo otro tiroteo el pasado 19 de diciembre en el centro de la ciudad de Fuengirola sin heridos, que tuvo lugar en la avenida Condes de San Isidro, donde se escucharon al menos cEFE