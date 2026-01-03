Marbella inicia las obras de reforma del Ayuntamiento: ocho meses para optimizar el edificio y la accesibilidad

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las actuaciones para reformar el edificio que alberga el Consistorio, lastrado por la obsolescencia en buena parte de sus dependencias y prestaciones y las dificultades de accesibilidad.

La actuación permitirá optimizar el funcionamiento interno del edificio y adecuarlo a las necesidades de la administración local y de la ciudadanía.

Eficiencia energética y mejora de la fachada

Las obras permitirán adaptar el edificio a la normativa actual, corregir diferentes carencias, incrementar la eficiencia energética y hacer un uso más eficiente del inmueble, señala el equipo de gobierno. Las actuaciones servirán también para incorporar un «diseño renovado que respete y ponga en valor las fachadas y los espacios de especial relevancia», agrega.

El proyecto contempla la renovación de la envolvente térmica mediante nuevos falsos techos y carpintería con doble acristalamiento.

También se modernizarán los sistema de climatización e iluminación con la incorporación de placas fotovoltaicas, bombas de calor, tecnología LED y detectores de presencia, además de una ventilación más eficiente.

Plazo de ejecución e inversión

Las actuaciones se complementarán con la sustitución de los sanitarios por otros de bajo consumo y la incorporación de elementos que fomenten la correcta gestión de los recursos.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses y una inversión de alrededor de 3,6 millones de euros incluidos en un plan del Gobierno central para le mejora de edificios públicos.