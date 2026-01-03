Obras
Marbella inicia las obras de reforma del Ayuntamiento: ocho meses para optimizar el edificio y la accesibilidad
El Ayuntamiento de Marbella invertirá 3,6 millones de euros para reformar el edificio consistorial, mejorando la eficiencia energética, la accesibilidad y el funcionamiento interno del inmueble
El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las actuaciones para reformar el edificio que alberga el Consistorio, lastrado por la obsolescencia en buena parte de sus dependencias y prestaciones y las dificultades de accesibilidad.
La actuación permitirá optimizar el funcionamiento interno del edificio y adecuarlo a las necesidades de la administración local y de la ciudadanía.
Eficiencia energética y mejora de la fachada
Las obras permitirán adaptar el edificio a la normativa actual, corregir diferentes carencias, incrementar la eficiencia energética y hacer un uso más eficiente del inmueble, señala el equipo de gobierno. Las actuaciones servirán también para incorporar un «diseño renovado que respete y ponga en valor las fachadas y los espacios de especial relevancia», agrega.
El proyecto contempla la renovación de la envolvente térmica mediante nuevos falsos techos y carpintería con doble acristalamiento.
También se modernizarán los sistema de climatización e iluminación con la incorporación de placas fotovoltaicas, bombas de calor, tecnología LED y detectores de presencia, además de una ventilación más eficiente.
Plazo de ejecución e inversión
Las actuaciones se complementarán con la sustitución de los sanitarios por otros de bajo consumo y la incorporación de elementos que fomenten la correcta gestión de los recursos.
Las obras cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses y una inversión de alrededor de 3,6 millones de euros incluidos en un plan del Gobierno central para le mejora de edificios públicos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierran una calle de Marbella ante el riesgo de desprendimiento de un talud
- Las lluvias dejan en Marbella desalojos, túneles cerrados y árboles caídos
- Marbella y San Pedro estrenan en Navidad un asistente inteligente por WhatsApp con información turística
- Marbella aprueba el proyecto para construir un complejo hotelero en el Centro Forestal Sueco
- Los Reyes Magos ya tienen a sus emisarios en Marbella y San Pedro
- Marbella incrementa para 2026 en un 15% el presupuesto de la Policía Local, que alcanzará los 31 millones
- Unicaja y el Centro de Iniciativas Turísticas ofrecen apoyo financiero a 500 empresas de Marbella
- Un varón fallece en la A-7 tras un accidente entre un turismo y una moto que obligó a cortar la autovía