Ayudas de cien euros para obtener el carné de conducir

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha por cuatro año consecutivo el programa de ayudas directas ‘Marbella Conduce’, destinado a apoyar a los jóvenes a la obtención del carné de conducir. La iniciativa otorgará cien euros a cada beneficiario para permisos de coche, moto, camión o vehículos con remolques.

Las ayudas se distribuyen entre los vecinos empadronados en Marbella con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años y que hayan obtenido la licencia de conducir desde el 1 de julio de 2024 hasta el 30 de diciembre de 2025.

También tienen que ser titulares de una cuenta bancaria, y estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en el momento de la resolución de la concesión de las ayudas.

«El carné de conducir se ha convertido en un requisito fundamental para la inserción laboral y el desarrollo profesional de los jóvenes de Marbella», seña la el delegado de l Área, Alejandro González.

Se da la circunstancia de que las principales vías de Marbella y San Pedro Alcántara sufren continuos colapsos debido a su obsolescencia, especialmente en verano, y de que encontrar aparcamiento es una de las grandes dificultades a las que se enfrentan los conductores de vehículos. También son frecuentes las retenciones para desplazarse por carretera entre Marbella y San Pedro o entre el municipio y Málaga, sobre todo durante los meses de estío. Marbella cuenta con un transporte público gratuito para los vecinos empadronados.