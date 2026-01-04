Remedios Nieto, Beatriz de Orleans y José Luis Yagüe, Medallas de Marbella

La empresaria y filántropa sampedreña Remedios Nieto, el periodista José Luis Yagüe y la princesa de Orleans Beatriz Pasquier de Franclieu recibirán la Medalla de la Ciudad de Marbella en 2026.

La Corporación municipal ha aprobado por unanimidad en un pleno extraordinario iniciar el procedimiento para conceder a las tres personalidades el 28 de febrero, Día de Andalucía, una de las más altas distinciones que otorga el Ayuntamiento de Marbella.

Remedios Nieto

Remedios Nieto, que recibirá la distinción a título póstumo, fue una mujer adelantada a su época durante buena parte de sus 79 años de vida. Nacida en Granada pero sampedreña de corazón, fue concejala en el Ayuntamiento de Marbella cuando la política era un terreno monopolizado por los hombres; obtuvo una licenciatura universitaria y un doctorado en una época en la que la presencia de las mujeres en los estudios superiores era testimonial; fundó una cadena de perfumería que llegó a contar con 15 establecimientos distribuidos entre Sotogrande y Torremolinos; y en 1970 abrió, en pleno centro de San Pedro Alcántara, una farmacia ya emblemática para los vecinos de la localidad.

Fallecida en San Pedro a finales de julio, también puso en marcha las asociación benéfica Aspandem, que atiende a personas con discapacidad de la Costa del Sol; y la fundación Fundatul, con la que facilitar su acceso al mercado laboral.

Madre de cuatro hijos, abuela de ocho nietos y bisabuela, fue reconocido como Ciudadana Honoraria en 2021. «Gracias a mi familia, que me ha aguantado todas las cosas que se me ocurren con más o menos ganas. Sentirte arropada en las locuras de Remedios que luego se hacen realidad es muy importante», señaló Nieto en aquel evento.

José Luis Yagüe

El periodista José Luis Yagüe es considerado como el informador decano de la Costa del Sol y la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.

Fundador de diferentes medios de comunicación en la provincia de Cádiz y Marbella y redactor del periódico El Sol de España, en verano recibió un homenaje con motivo de su 90 cumpleaños al que acudieron cerca de 300 invitados.

Jotas y cerezas de Aragón

El tributo contó con una misa en la iglesia de La Encarnación, una de las más emblemáticas de Marbella, con actuaciones de un dúo de jotas aragonesas, un guiño a sus orígenes aragoneses; una guitarra flamenca; versiones de copla; y rancheras. El evento incluyó también el reparto de cestos de cerezas procedentes de Calatayud.

Beatriz Pasquier de Franclieu

La princesa de la casa francesa de Orleans Beatriz Pasquier de Franclieu cuenta con una vivienda en Marbella en la que pasa largas temporadas. Ha sido vicepresidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Marbella y, tras su jubilación, fundó una asociación que promociona los productos de lujo españoles fuera del país y que ha organizado diferentes actos en el municipio.