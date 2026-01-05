Ayuda municipal de 100.000 euros para cerca de 20 deportistas de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ofreció en 2025 subvenciones individuales por importe de 100.000 euros que han beneficiado a cerca de 20 deportistas locales. «Este programa de ayudas es una muestra del compromiso del Consistorio con quienes llevan el nombre de Marbella a lo más alto en campeonatos autonómicos, nacionales e internacionales», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Para este año, el Ayuntamiento tiene previsto destinar a estas subvenciones cerca de 130.00 euros con el objetivo de apoyar el esfuerzo personal y económico que supone a los deportistas locales competir en el máximo nivel.

A esta iniciativa se añaden otra línea dirigida a clubes y entidades, con una cuantía de 210.000 euros y un programa similar de ayudas en concurrencia competitiva en San Pedro Alcántara dotado con 150.000 euros.

«Cuando vosotros triunfáis, lo sentimos como propio porque Marbella es una gran familia en torno al deporte y queremos seguir estando a vuestro lado en casa paso», señala la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz.