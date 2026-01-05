Cortes en el tráfico en el centro de Marbella debido a diversas obras

Diferentes actuaciones que el Ayuntamiento de Marbella acometerá en el centro urbano del municipio obligarán a interrumpir el tráfico en la zona durante las próximas semanas.

Las primeras alteraciones en la circulación comenzarán el miércoles debido a unas actuaciones con las que el Consistorio creará diversas plazas de aparcamiento en la avenida Doctor Maíz Viñals. Los trabajos supondrán cortar el tráfico en la incorporación a la avenida desde la rotonda de la Guardia Civil. También está previsto otro corte de la circulación rodada en la salida de la avenida hacia la misma glorieta una vez que hayan terminado las actuaciones en la primera zona y los operarios acometan unas obras para mejorar la seguridad del puente Cristo del Amor.

Tanto por la avenida Doctor Maíz Viñals como por el puente Cristo del Amor transitan a diario miles de vecinos en vehículos o a pie.

«Se trata de unos trabajos que mejorarán la calidad de vida de los vecinos que viven en la zona del parque del arroyo de La Represa, entre los barrios de Miraflores y de Santa Marta, porque dispondrán de más estacionamientos. Los trabajos garantizan también la seguridad del puente, que une esos dos barrios y por el que, a diario, transitan miles de vehículos y peatones», señala el delegado de Obras, Diego López.

Las plazas de aparcamiento, de las que el Ayuntamiento no ha concretado cuántas serán, se habilitarán a ambos lados de la entrada y la salida desde la avenida Doctor Maíz Viñals hasta la conocida como rotonda de la Guardia Civil, que da acceso a Santa Marta.

Junto a los estacionamientos, los trabajos incluyen la renovación del acerado, el pavimento y bordillos, así como la colocación de nuevas luminarias con tecnología LED.

En cuanto a la actuación en el puente Cristo del Amor, las actuaciones consistirán en renovar las juntas de dilatación que hay a ambos lados de la estructura, en la entrada y la salida; sustituir la plaza metálica existente y asfaltar el paso.

«Estos trabajos conllevan el corte de la circulación en el puente, por lo que pedimos disculpas de antemano a los vecinos por los inconvenientes que esta incidencia pueda provocar», señala el delegado. Los cortes de tráfico en el centro urbano de Marbella se suman a los provocados por la clausura de la calle Chorreadero con motivo de unas actuaciones de urgencia para evitar posibles desprendimientos de material rocoso procedente de un talud.