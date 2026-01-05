Los Reyes Magos llenan de magia e ilusión las calles de Marbella

Los Reyes Magos llenaron este 5 de enero de alegría e ilusión Marbella y San Pedro Alcántara en una de las noches más mágicas del año.

Miles de niños se echaron a las principales calles y avenidas del municipio para recibir a Gaspar, Melchor y Baltasar horas antes de que sus Majestades de Oriente regresaran a sus hogares para dejarles sus regalos de Navidad.

La cabalgata de Marbella contó con cerca de 20 carrozas entre las que figuraban, además de las de los tres Reyes Magos, la de un cartero real que recogía las últimas misivas de los menores de la localidad; las de series de dibujos como Los Vengadores o Coco; o una tematizada de la Fundación Global Gift, el colectivo benéfico fundado en Marbella por la empresaria y filántropa María Bravo.

Melchor lanza caramelos / L.O.

Tras una de las vallas de protección del recorrido se encontraba Daniel, un joven aficionado a la pesca que acudió al desfile equipado con una red de grandes dimensiones para hacerse con la mayor cantidad de caramelos, algunos de ellos de goma, con forma de uva, sin gluten y sabor a fresa y melón.

«Cada año, con mis amigos Gaspar y Baltasar, nos ponemos en camino desde la mágica Asia , la rica África y la parte más remota de Europa para llegar a Marbella y San Pedro, igual que hicimos para llegar a Belén hace más de 2.000 años», señaló Melchor en una de sus intervenciones en el municipio.

Una de las carrozas de la Cabalgata de Marbella / L.O.

Un emisario real de Primera

En San Pedro Alcántara, la cabalgata real contó con trece carrozas, entre las cuales se encontraba el exjugador de fútbol de Primera División, el andaluz de origen ecuatogineano Rodolfo Bodipo, que hizo de embajador del rey Baltasar.

Exjugador del Recreativo de Huelva, el Racing de Santander, el Elche, el Deportivo de La Coruña o el Alavés, Bopido dirige desde el banquillo a la Unión Deportiva San Pedro, que compite en la Tercera RFEF, desde mediados de octubre.

«Hoy (por ayer) es un día en el que todos somos niños. Es un día para que todos seamos felices y mantengamos la ilusión», señaló el rey Baltasar antes de iniciar la cabalgata en San Pedro.

La jornada comenzó con un recorrido de los Reyes Magos en coches de época por diferentes calles de San Pedro Alcántara y una parada en al colectivo social Aspandem, que trabaja por la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en la Costa del Sol.

La carroza de Melchor de la Cabalgata de Marbella / L.O.

80.000 euros en caramelos

Tras su visita matinal a San Pedro, sus Majestades de Oriente se desplazaron al distrito de Nueva Andalucía para protagonizar la primera de las tres cabalgatas que realizan en el municipio cada 5 de enero.

El desfile en Nueva Andalucía contó con seis carrozas que transitaron por un nuevo itinerario por calles de mayor amplitud y concluyó en el centro polivalente del distrito, en el que los Reyes Magos departieron con algunos de los niños de la zona.

«Han dado muchos caramelos y pelotas», señaló uno de los menores tras compartir unas palabras con Sus Majestades de Oriente.

El Ayuntamiento ha gastado 80.000 euros para comprar los cerca de 22.000 kilogramos de caramelos que los Reyes Magos lanzaron en las cabalgatas, 12.000 kilogramos en la cabalgata de Marbella y el resto, en la de San Pedro.

La adquisición, que el Ayuntamiento hizo a una empresa ubicada en Córdoba incluyó también bolsas de uva de la suerte y cotillones.