Instalaciones
El complejo Antonio Serrano Lima de Marbella inaugura su piscina cubierta con un torneo de waterpolo
Tras la remodelación integral de sus instalaciones, este espacio acoge el torneo europeo de waterpolo Tewam 2026
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha puesto en valor las posibilidades del complejo deportivo Antonio Serrano Lima, que desde el pasado viernes es escenario de la XVI edición del Torneo Europeo de Waterpolo 'Tewam 2026', un evento que ha reunido a 12 equipos juveniles y 120 participantes procedentes de distintos países europeos y que refuerza la proyección de la ciudad como sede de competiciones deportivas de ámbito internacional.
Así, ha destacado que la remodelación integral de la piscina cubierta "ha permitido que cuente con la homologación necesaria para acoger pruebas oficiales, consolidando al complejo como un referente para la celebración de eventos" y ha incidido en que el objetivo es ofrecer "equipamientos modernos, accesibles y preparados para el futuro, capaces de responder tanto a la práctica diaria como a las grandes citas".
Mejora de las instalaciones deportivas
Acompañada de los concejales de Obras y Deportes, Diego López y Lisandro Vieytes, respectivamente, la regidora ha puesto en valor la "apuesta municipal por la mejora continua de las instalaciones deportivas" y ha subrayado que la renovación de la piscina "ha supuesto una inversión superior a tres millones de euros", destinada a mejorar aspectos clave como la climatización, la luminosidad y la funcionalidad del espacio.
"Estas actuaciones han sido muy bien valoradas por la propia federación, que ha podido comprobar el importante cambio experimentado por la instalación", ha abundado.
Otras obras en marcha
Asimismo, la primera edil ha recordado que el Ayuntamiento sigue desarrollando actuaciones complementarias en el conjunto del complejo, como la instalación de nuevos trampolines para distintas modalidades de natación o la incorporación de nuevas gradas en el pabellón Rubén Guerrero, "con el objetivo de adaptarlas a las necesidades de deportistas, clubes y público".
"Estas inversiones no solo permiten atraer eventos de primer nivel, sino que también refuerzan el compromiso municipal con el deporte base y la promoción de hábitos de vida saludables", ha afirmado la regidora.
