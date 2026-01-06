Concluyen las obras de mejora de la piscina del complejo Serrano Lima

El Ayuntamiento de Marbella destacó ayer la culminación de unas actuaciones que han permitido mejorar la piscina ubicada en el interior del complejo deportivo Antonio Serrano Lima, en el centro urbano del municipio.

Los trabajos han permitido mejorar aspectos claves para el complejo deportivo, como la climatización, la luminosidad y la funcionalidad del espacio; y han contado con una inversión de unos tres millones de euros.

Las mejoras, según el equipo de Gobierno, han sido «muy bien valoradas» por la Federación de Waterpolo, que «ha podido comprobar el importante cambio experimentado en la instalación» tras la disputa de un torneo.

La piscina albergó el fin de semana la XVI edición del Torneo Europeo de Waterpolo Tewam 2026, en el que han participado 12 equipos juveniles y cerca de 120 jugadores procedentes de diferentes países del continente.

«La remodelación integral de la piscina cubierta ha permitido que cuente con la homologación necesaria para acoger pruebas oficiales. El objetivo es ofrecer equipamientos modernos, accesibles y preparados para el futuro, capaces de responder a la práctica diaria como a las grandes citas», agrega el equipo de Gobierno.

El Ayuntamiento ejecuta otras actuaciones de mejora en el complejo deportivo ubicado en el centro urbano de Marbella, entre las que destacan la instalación de trampolines para distintas modalidades de natación o de nuevas gradas en el pabellón deportivo Rubén Guerrero.