El piloto marbellí Jesús Ríos amplía el patrocinio con el Ayuntamiento

El piloto de motociclismo de Marbella Jesús Ríos ha renovado y ampliado cuatro años el acuerdo de patrocinio con el Ayuntamiento de la localidad. Ríos, cuyo acuerdo de colaboración con el Consistorio venció en diciembre, competirá esta temporada en la categoría mundial de Moto3 y correrá en más de 20 países en los que, tras el convenio con el Ayuntamiento, lucirá el nombre de Marbella en la equipación.

«Este apoyo es fundamental para poder competir a nivel internacional, afrontar los desplazamientos a Estados Unidos, Brasil, Tailandia o Catar y mantener el máximo nivel deportivo», señala el deportista.

Ríos destaca su satisfacción por la continuidad del patrocinio durante cuatro temporadas más y subraya «el sentimiento de pertenencia a esta gran familia» de los deportistas incluidos en el programa municipal de apoyo económico, aprobado por unanimidad por la Corporación local en sesión plenaria.

Ríos participó la temporada pasada en la categoría FIM Junior GP, en la que logró una victoria y cinco podios y finalizó cuarto en la clasificación general, además de protagonizar registros destacados, como el que logró en el circuito de Valencia.

De cara a la próxima temporada, el piloto marbellí afronta en su debut el reto de convertirse en el mejor ‘rookie’ y de competir por los puestos de cabeza de la clasificación.

La primera cita de la temporada será a finales de febrero en Tailandia.