La protectora de animales Triple A de Marbella denuncia las inundaciones en sus instalaciones tras las lluvias

La protectora de animales de Marbella, que gestiona la asociación Amigos de los Animales Abandonados (Triple A), acumula cada vez más mascotas y más filtraciones de agua.

El inmueble, ubicado en una parcela que se encuentra en la carretera que comunica Marbella con Ojén, muestra desde su inauguración una escasa resistencia a la contención del agua en las jornadas de precipitaciones, especialmente las más intensas.

Las lluvias que cayeron con especial virulencia sobre Marbella -y el resto de la Costa del Sol- el fin de semana inundaron parte de las instalaciones de la protectora, como denuncia la asociación con la difusión de diferentes grabaciones a través de las redes sociales.

En las imágenes, el agua forma charcos de considerable envergadura en el interior de jaulas habitadas por perros y en algunos de los pasillos que comunican las dependencias de la protectora.

«El refugio está bajo el agua debido a las vergonzosas obras realizadas y no vemos ninguna oferta de ayuda ni pregunta ‘¿qué tal con la lluvia en alerta roja?’ No va bien. Va muy mal», señala la asociación en un mensaje escrito en castellano e inglés que acompaña a la propia publicación.

Inundaciones tras la apertura del centro / L.O.

«Los próximo perros y gatos que se encuentren en Marbella y San Pedro ya no necesitan traerlos aquí, Ayuntamiento de Marbella. Pueden llevarlos a sus casas para acogerlos o buscar familias de acogida o solucionar los problemas causados por las obras», agrega el colectivo.

Entre los comentarios de los seguidores de la Triple A en las redes sociales figura el del expresidente de la asociación Jan Weima, que lamenta la «poca empatía» con los animales de la protectora. «Sólo promesas incumplidas. Marbella Pet Friendly (Marbella amiga de los animales)? De risa», agrega el comentario.

La primera gran inundación que sufrieron las instalaciones se produjo a mediados de marzo de 2024, apenas una semana después de que el equipo de Gobierno anunciara su puesta en funcionamiento.

Unas fuertes precipitaciones hicieron que regueros de agua de diversa envergadura se colaran por diferentes dependencias, como la primera planta del edificio principal, el quirófano o las gateras. Tras el temporal, voluntarios de la Triple A desecaron el agua acumulada, mientras el vigilante de seguridad trataba de localizar el mayor número de puntos de filtraciones.

La entrada de agua hizo que el arquitecto y el ingeniero de las obras acudieran a la protectora para tomar imágenes de las zonas más afectadas.

«Entra el agua por muchos lados. Los animales se han mojado. En las gateras ya entró agua cuando no estaban los animales», denunció entonces la presidenta de la Triple A, Bettina Pietsch.

Una obra polémica

Las instalaciones que alberga la protectora están rodeadas de polémica desde su tramitación administrativa. Además de las dudas de los responsables de la Triple A sobre la calidad de la obra, el proyecto contó con una inversión que se elevó un 49 por ciento durante su tramitación, al pasar de los 1,2 millones de euros con los que el Ayuntamiento licitó las actuaciones a los cerca de 1,8 millones por los que las adjudicó tras dos modificaciones del procedimiento.

La s instalaciones cuentan con una superficie construida de alrededor de 2.000 metros cuadrados en unan parcela de 5.000 metros cuadrados de extensión y capacidad para 600 mascotas.