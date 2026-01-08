Polémica por el gasto social y de imagen y promoción de Marbella en 2026

Las partidas que el Ayuntamiento de Marbella destinará en los próximos años a promocionar la imagen de la ciudad y en apoyar económicamente a los colectivos sociales del municipio han desatado la polémica entre el equipo del Gobierno, del PP, y los grupos de la oposición PSOE y Opción Sampedreña (OSP).

El Consistorio aumentará en 800.000 euros este año, el último que gestionará de forma íntegra el Gobierno local antes de las elecciones locales previstas para el primer semestre de 2027, la partida de comunicación y promoción y ha iniciado un procedimiento para contratar a un gestor de las redes sociales por un millón de euros en cuatro años, prorrogable un ejercicio.

Frente al gasto en promoción del municipio, el Ayuntamiento mantienen congelada desde 2021, año de la crisis sanitaria del coronavirus, el plan estratégico de subvenciones para los colectivos sociales, al tiempo que el presupuesto municipal ha aumentado en un 44 por ciento en los últimos cinco años.

El Gobierno local destaca la importancia de que Marbella, uno de los destinos turísticos más importantes de Europa, tenga una presencia destacada en las plataformas digitales, mientras que PSOE y OSP abogan por reducir el gasto en «publicidad y propaganda» y aumentar las ayudas a los colectivos que velan por el bienestar de los hogares más desfavorecidos o en riesgo de exclusión.

«Marbella tiene la rentabilidad hotelera más alta de España. Y eso se hace gracias a mucha promoción y campañas turísticas», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

«Eso es lo que nos hace estar número uno de España en lo que se refiere a ocupación (hotelera) y la principal industria turística. Nosotros vivimos del turismo y tenemos la obligación de tener una marca potente», señala la regidora.

El PSOE propone reducir la partida en «publicidad y propaganda que sólo responden a intereses privados» y aumentar el gasto en políticas que faciliten el acceso a la vivienda, uno de los grandes problemas sociales para amplios colectivos de la localidad; la formación y el empleo; la atención a personas vulnerables; o para la conciliación laboral y familiar.

«Estas medidas son perfectamente asumibles. Se trata de voluntad política. Es tan fácil como poner los intereses de la ciudad por encima de los privados del PP», señala la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.

«Vender» en redes sociales

OSP ha pedido a los colectivos sociales una memoria con sus necesidades, un documento que, asegura, justifica el aumento de ayudas que reclaman las asociaciones. «Y está aún más que justificado cuando vemos que algunos gastos aumentan de forma brutal», entre ellos, apunta la formación sampedreña, la que denomina «publicidad y propaganda».

«Es importante estar en las redes sociales y vender lo que no se hace. Se venden cosas que luego no se ejecutan», apunta OSP.