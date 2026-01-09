Cortarán una calle de Marbella durante un mes ante el riesgo de desprendimiento por un talud

La calle Chorreadero, en Marbella, estará cortada al tráfico durante el tiempo que se prolonguen los trabajos de emergencia que ejecutan los operarios para estabilizar un talud próximo a la vía, del que se desprendieron rocas y material terroso durante unas intensas precipitaciones que se registraron en el municipio en primavera.

Las actuaciones para estabilizar el talud durarán en torno a un mes, según señaló este jueves la alcaldesa, que visitó la zona.

Las lluvias ocasionaron también la aparición de erosiones y socavones en diferentes puntos de la calzada de una carretera que discurre por la montaña y que estará cerrada al tráfico por motivos de seguridad, al menos, hasta inicios de febrero.

Los operarios, empleados de una empresa ubicada en San Pedro Alcántara, trabajan en la limpieza de una superficie de unos 2.500 metros cuadrados del talud, actuaciones que tendrán una duración de unos ocho días.

Los trabajos contemplan también la retirada de material al vertedero con el apoyo de maquinaria especializada, un camión bañera y personal encargado del control de la maquinaria.

Los operarios instalarán posteriormente una malla de torsión reforzada con cable de acero y anclada mediante bulones en la cabecera y en el pie del talud que evite posibles desprendimientos en jornadas de condiciones meteorológicas adversas.

El Ayuntamiento destinará cerca de 130.000 euros a prevenir más desprendimientos en el talud.

Se da la circunstancia de que los técnicos ya advirtieron en los informes que realizaron tras la caída de rocas en primavera del riesgo de desprendimientos en el talud y recomendaron una intervención inmediata para prevenir un posible colapso del terraplén en la vía.

El Ayuntamiento advierte de que el paso a la carretera del Chorreadero «estará terminantemente prohibido mientras duren las actuaciones».

«Se solicita a la ciudadanía que respete en todo momento la señalización instalada y no acceda a la zona, ya que existe riesgo de desprendimientos y se está interviniendo con maquinaria pesada», agrega el Consistorio, que avisa de que el incumplimiento de las indicaciones es «un grave peligro para la seguridad y puede poner en riesgo a las personas y el correcto desarrollo de la intervención».

Otros daños por temporales

Los daños que dejaron las precipitaciones de primavera se suman a las que ocasionó el temporal que azotó Marbella y el resto de la Costa del Sol a finales de año.

Las últimas lluvias y fuertes rachas de viento se saldaron con el desalojo preventivo de vecinos que viven en una urbanización ubicada a escasa distancia de la desembocadura del río Guadaiza, en San Pedro Alcántara.

El temporal ocasionó también la caída de árboles en el centro urbano de Marbella y el cierre de túneles subterráneos, algunos de los cuales quedaron inutilizados durante días por el barro acumulado.