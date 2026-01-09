Solidaridad
La Fundación Global Gift aumenta sus terapias en Marbella un 60 por ciento
El colectivo social duplica también el número de pacientes
La Fundación Global Gift, puesta en marcha en Marbella por la empresaria y filántropa María Bravo, aumentó en 2025 cerca de un 60 por ciento las terapias que ofrece a los colectivos vulnerables en Casa Ángeles, el centro multifuncional que gestiona en el municipio costasoleño; y duplicó su número de pacientes.
El colectivo social ofreció cerca de 4.550 terapias individuales y atendió a alrededor de 140 pacientes y 3.020 usuarios.
«De 2024 a 2025, Casa Ángeles dio un paso firme hacia delante. Este crecimiento refleja la confianza de las familias y la fuerza de una comunidad comprometida con la inclusión y el cuidado real», señala la fundación.
El colectivo, que cuenta con cerca de 200 socios, apoyó también durante 2025, a cerca de 900 familias, alcanzó 15 convenios de colaboración con otros colectivos sociales, atendió a más de 20 grupos inclusivos y acogió a unos 100 menores en su campamento inclusivo de verano.
Entre los menores atendidos en Casa Ángeles se encuentra Nicolás Fernández, un vecino de once años de San Pedro Alcántara que lucha desde hace meses por superar un tumor cerebral.
«Se trata de una de las historias que más nos han marcado durante 2025. Su diagnóstico supuso importantes cambios para su familia, desde terapias continuas hasta adaptaciones en su hogar y movilidad. Somos muy afortunados de tener entre nosotros, como parte de nuestra familia, a Nicolás y a sus padres», señala la fundación.
