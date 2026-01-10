El Gobierno central y la Junta de Andalucía dan luz verde al futuro urbanismo de Marbella

El Gobierno central y la Junta de Andalucía han dado sus primeras aprobaciones al futuro planeamiento urbanístico de Marbella, un documento llamado a regular una de las materias más sensibles para el desarrollo del urbanismo y que se encuentra en una situación precaria desde hace diez años.

El Gobierno autonómico ha concedido al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) la Declaración Ambiental Estratégica, mientras que el Ejecutivo central ha hecho otro tanto con un informe favorable de la Dirección General de Carreteras.

Ambos documentos permiten al equipo de gobierno avanzar hacia la aprobación definitiva de un planeamiento que tendrá que sustituir al plan urbanístico de 1986 (de 40 años de antigüedad), que la Corporación municipal tuvo que recuperar después de que el Tribunal Supremo anulara en 2015 el planeamiento de 2010, pensado para intentar ordenar un urbanismo depravado por años de gobiernos del GIL.

«Ambos pronunciamientos favorables suponen dos de los hitos más relevantes del procedimiento, además de un respaldo clave al nuevo modelo urbanístico de la ciudad y confirman la solidez técnica y jurídica del documento, que encara ya sus últimos pasos previos antes de la aprobación definitiva», señaló ayer el delegado de Urbanismo, José Eduardo Díaz.

La Declaración Ambiental Estratégica es un «hecho determinante», según el edil, ya que, en su opinión, «valida un modelo de ciudad que prioriza la sostenibilidad del crecimiento y la mejora de los núcleos urbano» de Marbella y San Pedro Alcántara.

Antes de la aprobación final del PGOM, el Gobierno local tiene aún que obtener un informe favorable de Demarcación de Carreteras, que depende del Gobierno central; y la ratificación a un informe por parte de la Dirección General de Urbanismo, de la Junta.

El delegado aseguró que el Ayuntamiento mantuvo con ambas administraciones públicas reuniones técnicas preparatorias durante diciembre, lo que, aseguró, permitirá al Consistorio afrontar esta fase «con plenas garantías y una coordinación institucional fluida». El PGOM «refuerza la protección frente a riesgos naturales, especialmente las inundaciones, mejora la gestión del agua y promueve el uso del agua regenerada», señaló el edil.

El planeamiento contempla también dotaciones para una eventual ampliación del Hospital Costa del Sol; o la Ciudad de la Justicia, un proyecto que acumula años de demora, a pesar de ser uno de los más reclamados por los vecinos del municipio.