Marbella crea 400 plazas de aparcamiento en la Milla de Oro tras la reordenación del tráfico

Con una inversión de 70.000 euros, el Ayuntamiento ha reordenado el tráfico, habilitando espacios para carga y descarga y reservando zonas para transporte escolar

La creación de los 400 aparcamientos se iniciaron en 2024 y han contado con una inversión de 70.000 euros

La creación de los 400 aparcamientos se iniciaron en 2024 y han contado con una inversión de 70.000 euros / ayuntamiento marbella

marcel vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha anunciado la creación de unas 400 plazas de aparcamiento en la Milla de Oro tras culminar una actuación de reordenación del tráfico y la redistribución de estacionamientos en batería y oblicuo.

Los trabajos, que se iniciaron en 2024 y han contado con una inversión de 70.000 euros, han incluido un fresado previo, el pintado horizontal de la señalización, la colocación de las señales verticales y la reorganización de los viales.

«Comenzamos con una gran bolsa de aparcamientos para eventos de gran afluencia, como la Copa Davis y hemos continuado ordenando las calles de las urbanizaciones cercanas», señala el director general del Área, Baldomero León.

«También se han habilitado vados solicitados por los vecinos y se ha reservado una zona específica para carga y descarga y transporte escolar, limitando el estacionamiento de vehículos de grandes dimensiones», agrega León.

El equipo de gobierno reconoce que esta zona de Marbella necesitaba una «urgente reordenación del tráfico para ganar plazas de estacionamiento de vehículos».

