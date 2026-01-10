Presupuestos locales
San Pedro Alcántara gestionará 29,3 millones de euros de presupuesto en 2026
Un total de 1,1 millones de euros se distribuirán entre más de 30 colectivos deportivos, culturales, sociales y vecinales
La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara contará este año con un presupuesto de 29,3 millones de euros, un 33 por ciento más del que gestionó en 2025.
Las cuentas contemplan 15,5 millones de euros en inversiones. Entre las actuaciones previstas por el Ayuntamiento en San Pedro figuran una biblioteca municipal en la zona residencial de El Arquillo; una escuela de música y danza; la remodelación del mercado municipal; un punto limpio; y diferentes intervenciones para regenerar diferentes calles.
El Consistorio invertirá otros 12 millones de euros en trabajos de mantenimiento urbano y servicios públicos, como la conservación del viario público; la programación cultural o deportiva; planes de alumbrado, instalaciones deportivas y educativas; o zonas verdes.
El presupuesto contempla también fondos para subvencionar el transporte público urbano; la limpieza; el alumbrado público o el suministro de agua; y 1,1 millones de euros para distribuir entre más de 30 colectivos de San Pedro entre deportivos, culturales, sociales y vecinales.
«El presupuesto de San Pedro Alcántara para 2026 es una herramienta sólida para avanzar en el modelo de ciudad que defendemos, con más inversiones, mejores servicios y una gestión cercana, eficaz y descentralizada», señala el teniente alcalde de San Pedro, Javier García.
«Las cuentas reflejan una apuesta firme por la inversión pública, la mejora de los servicios para los ciudadanos y una mayor descentralización», asegura.
