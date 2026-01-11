El Ayuntamiento licita las obras de mejora del mercado de San Pedro

El Ayuntamiento ha impulsado la licitación de las actuaciones para mejorar el mercado municipal de San Pedro Alcántara, uno de los más importantes del municipio.

Las obras cuentan con un presupuesto de licitación que ronda el 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de un año, según la documentación del expediente.

La actuación se incluye en un convenio que el Ayuntamiento firmó con la Junta de Andalucía en 2022 para impulsar la competitividad turística de los municipios de la comunidad autónoma de 100.000 habitantes.

El proyecto contempla actuaciones en las cubiertas y los exteriores del mercado de abastos, como la reposición de las tejas en peor estado; la demolición de parte del pavimento; o labores de cerrajería, como la eliminación de óxidos.

También se renovarán las instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y la reforma integral de vestuarios y dependencias interiores.

El Ayuntamiento busca así dinamizar un espacio, olvidado desde hace décadas, para tratar de mejorar la oferta turística de una de las localidades del término municipal.

Las actuaciones supondrán una mejora del mercado de San Pedro Alcántara, pero no la construcción de uno nuevo, como anunció el equipo de Gobierno en 2011, cuando prometió un recinto de abastos «más moderno y novedoso, como el que existen en otros puntos turísticos de España».

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, anunció entonces que en octubre de 2011, el Ayuntamiento publicaría el pliego de condiciones de un proyecto «muy complejo y ambicioso» que iba a contar, entre otros equipamientos, con un área comercial y una zona de aparcamientos.

El Ayuntamiento confiaba que San Pedro Alcántara contara con la nueva infraestructura en un plazo de dos años.

Un mercado en decadencia

Las mejoras proyectadas en el actual mercado de San Pedro Alcántara contrastan con la situación en la que se encuentra el mercado municipal de Marbella, el más concurrido del municipio.

El recinto de abastos, ubicado en pleno casco antiguo, sufre goteras y filtraciones de agua desde hace décadas debido a la falta de mantenimiento del espacio.

El Ayuntamiento intenta mejorar el estado del mercado municipal con la incorporación de las nuevas tecnologías, como la instalación de pantallas digitales y megafonía o con la colocación de taquillas dotadas con sistemas de refrigeración.