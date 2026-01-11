El Ayuntamiento de Marbella renueva un acuerdo para facilitar el aparcamiento en el centro urbano

El Ayuntamiento de Marbella y la empresa Telpark han renovado un acuerdo de colaboración con el que tratar de facilitar el estacionamiento y fomentar el comercio y la restauración local durante el periodo de rebajas e intentar promover la movilidad.

De este modo, los vecinos podrán estacionar durante 12 horas hasta el 31 de enero por 1,99 euros en el aparcamientos del Paseo Marítimo Marbell Center; por 2,79 euros en Terrazas de Marbella; y por 2,99 euros en el Mercado Municipal de Marbella a través de los bonos Multipass.

«Esta colaboración estable con el Ayuntamiento permite ofrecer soluciones digitales, accesibles y sostenibles que facilitan la movilidad y apoyan directamente la actividad económica local», señala el responsable de la Dirección Sur de la entidad, José María Fayos.

Para el concejal de Transporte y Tráfico, Félix Romero, la iniciativa es «una herramienta eficaz que garantiza un acceso cómodo y asequible al centro del municipio e impulsar los negocios de dicho emplazamiento en un periodo clave».

La iniciativa incluye descuentos para recargas de vehículos eléctricos.