Movilidad
El Ayuntamiento de Marbella renueva un acuerdo para facilitar el aparcamiento en el centro urbano
Los vecinos podrán estacionar durante 12 horas hasta el 31 de enero por 1,99 euros en el aparcamientos del Paseo Marítimo Marbell Center; por 2,79 euros en Terrazas de Marbella; y por 2,99 euros en el Mercado Municipal de Marbella a
El Ayuntamiento de Marbella y la empresa Telpark han renovado un acuerdo de colaboración con el que tratar de facilitar el estacionamiento y fomentar el comercio y la restauración local durante el periodo de rebajas e intentar promover la movilidad.
De este modo, los vecinos podrán estacionar durante 12 horas hasta el 31 de enero por 1,99 euros en el aparcamientos del Paseo Marítimo Marbell Center; por 2,79 euros en Terrazas de Marbella; y por 2,99 euros en el Mercado Municipal de Marbella a través de los bonos Multipass.
«Esta colaboración estable con el Ayuntamiento permite ofrecer soluciones digitales, accesibles y sostenibles que facilitan la movilidad y apoyan directamente la actividad económica local», señala el responsable de la Dirección Sur de la entidad, José María Fayos.
Para el concejal de Transporte y Tráfico, Félix Romero, la iniciativa es «una herramienta eficaz que garantiza un acceso cómodo y asequible al centro del municipio e impulsar los negocios de dicho emplazamiento en un periodo clave».
La iniciativa incluye descuentos para recargas de vehículos eléctricos.
