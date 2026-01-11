Invierten un millón de euros en la limpieza de los ríos y los arroyos de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella invirtió cerca de un millón de euros en 2025 a actuaciones de limpieza y mantenimiento de los ríos y los arroyos que discurren por el término municipal.

Los operarios actuaron sobre una superficie de más de 40 hectáreas, una extensión que equivale a unos 55 campos de fútbol.

Las actuaciones se ejecutaron de forma progresiva en los arroyos Segundo, La Víbora, Nagüeles, De la Cruz, Del Ángel, Guadalpín, Alicate, Benabolá, Real de Zaragoza y río Real.

También destacaron las labores en río Verde, en el que los operarios trabajaron sobre una superficie de más de 32 hectáreas.

Entre las actuaciones, se realizaron también retiradas de vegetación y mejoras ambientales de los cauces.

«Este esfuerzo sostenido forma parte de la planificación preventiva de limpieza y conservación de ríos y arroyos, con el objetivo de reducir los riesgos ante episodios de lluvias intensas, preservar los valores naturales de los cauces y garantizar la seguridad», señala el delegado del Área, Diego López.

«Desde el Consistorio se continuará trabajando en esta línea, reforzando el mantenimiento como herramienta clave para anticiparse a situaciones meteorológicas adversas», agrega.

Las labores de limpieza no impidieron el desalojo preventivo de los vecinos de una urbanización ubicada a escasa distancia de la desembocadura del río Guadaiza durante la tempestad de lluvia y viento que azotó al municipio en los últimos días de 2025.