Seguridad
Invierten un millón de euros en la limpieza de los ríos y los arroyos de Marbella
Los operarios actuaron durante 2025 en una superficie que equivale a 55 campos de fútbol
El Ayuntamiento de Marbella invirtió cerca de un millón de euros en 2025 a actuaciones de limpieza y mantenimiento de los ríos y los arroyos que discurren por el término municipal.
Los operarios actuaron sobre una superficie de más de 40 hectáreas, una extensión que equivale a unos 55 campos de fútbol.
Las actuaciones se ejecutaron de forma progresiva en los arroyos Segundo, La Víbora, Nagüeles, De la Cruz, Del Ángel, Guadalpín, Alicate, Benabolá, Real de Zaragoza y río Real.
También destacaron las labores en río Verde, en el que los operarios trabajaron sobre una superficie de más de 32 hectáreas.
Entre las actuaciones, se realizaron también retiradas de vegetación y mejoras ambientales de los cauces.
«Este esfuerzo sostenido forma parte de la planificación preventiva de limpieza y conservación de ríos y arroyos, con el objetivo de reducir los riesgos ante episodios de lluvias intensas, preservar los valores naturales de los cauces y garantizar la seguridad», señala el delegado del Área, Diego López.
«Desde el Consistorio se continuará trabajando en esta línea, reforzando el mantenimiento como herramienta clave para anticiparse a situaciones meteorológicas adversas», agrega.
Las labores de limpieza no impidieron el desalojo preventivo de los vecinos de una urbanización ubicada a escasa distancia de la desembocadura del río Guadaiza durante la tempestad de lluvia y viento que azotó al municipio en los últimos días de 2025.
- El Ayuntamiento de Marbella presupuesta 4,7 millones de euros en materia de innovación para 2026
- Investigan el tercer tiroteo en Marbella en un mes, el segundo sin heridos
- Los Reyes Magos llenan de magia e ilusión las calles de Marbella
- Cortes en el tráfico en el centro de Marbella debido a diversas obras
- El Gobierno central y la Junta de Andalucía dan luz verde al futuro urbanismo de Marbella
- Remedios Nieto, Beatriz de Orleans y José Luis Yagüe, Medallas de Marbella
- La protectora de animales Triple A de Marbella denuncia las inundaciones en sus instalaciones tras las lluvias
- Marbella crea 400 plazas de aparcamiento en la Milla de Oro tras la reordenación del tráfico