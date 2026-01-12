Empleo
El Ayuntamiento de Marbella ofreció más de 2.400 plazas de formación en 2025
El Ayuntamiento de Marbella ofreció en 2025 más de 2.400 plazas dentro del Plan Municipal de Formación para el Empleo. El plan municipal contó con 254 plazas presenciales y cerca de 2.200 telemáticas, adaptadas a las necesidades del mercado laboral.
A ello se sumaron iniciativas como Impulsa Joven, en la que participaron 15 alumnos que lograron incorporarse al mercado laboral; o Tu Plan hacia el Empleo, desarrollado junto a Acción Contra el Hambre y que contó con 80 asistentes.
Por su parte, el Programa Orienta atendió a 1.050 personas, por lo que, señala el Ayuntamiento, se ha consolidado como una herramienta clave para el acompañamiento personalizado de los vecinos que se encuentran en el desempleo y buscan reincorporarse al mercado laboral.
Por otra parte, el Portal Municipal de Empleo, que actúa como una agencia de intermediación entre parados y sociedades, permitió la publicación de 3.100 ofertas de trabajo de más de 1.000 empresas, y mantiene en la actualidad alrededor de 120 vacantes activas, destaca el Ayuntamiento.
