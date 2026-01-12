Cinco empresas aspiran a las obras de mejora del colegio El Carmen

El plazo de presentación de ofertas para la licitación de las obras de acondicionamiento y modernización del colegio Nuestra Señora del Carmen, en Marbella, ha concluido con la concurrencia de cinco empresas interesadas en ejecutarlas. Las actuaciones cuentan con un presupuesto que supera los 250.000 euros.

La envergadura de las actuaciones obliga al Ayuntamiento marbellí a tener que recurrir al trámite de la licitación pública. La intervención contempla la renovación integral de la instalación eléctrica, la mejora del sistema de protección contra incendios, la actualización de la climatización a través de la sustitución de ventanales, la creación de nuevas zonas de sombra y otras mejoras demandadas por la comunidad educativa.

Asimismo, incluye la incorporación de sistemas de accesibilidad mediante la instalación de salvaescaleras, una solución especialmente adecuada para un centro educativo que se encuentra en una zona de alta sensibilidad arqueológica, próxima a la muralla de Marbella, catalogada como Bien de Interés Cultural.

Las actuaciones se desarrollarán sobre una superficie total construida de unos 1.225 metros cuadrados, con 964 metros cuadrados de superficie útil, y afectará al edificio de Educación Infantil y al de Primaria.

Los trabajos se ejecutarán, preferentemente, en horario de tarde y durante periodos no lectivos, como Semana Blanca, Semana Santa y el verano, con el objetivo de minimizar las molestias al alumnado y al profesorado del centro educativo.

De esta forma, el Ayuntamiento de Marbella prevé que las actuaciones se puedan culminar en un plazo aproximado de cuatro meses y estén finalizadas para el inicio del próximo curso escolar.

El Ayuntamiento marbellí asegura que en los tres últimos meses ha destinado más de 1,3 millones de euros a intervenciones en colegios ubicados en Marbella y San Pedro Alcántara.

Las actuaciones han estado centradas en ámbitos como las instalaciones eléctricas, sanitarias, fontanería, pavimentos, zonas de sombra y otros elementos esenciales para el correcto funcionamiento diario de los centros educativos. El Consistorio marbellí sostiene que en el mandato anterior realizó inversiones cercanas a los siete millones de euros. Las actuaciones continuarán en los próximos años con una dotación prevista que ronda los cerca de 1,3 millones de euros en 2026, según el Ayuntamiento de Marbella.