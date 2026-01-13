El Ayuntamiento de Marbella sortea 84 viviendas protegidas en San Pedro Alcántara

El Ayuntamiento de Marbella sorteó este lunes la adjudicación provisional de 84 viviendas de protección oficial que impulsa en San Pedro Alcántara.

Las obras de los inmuebles se encuentran al 20 por ciento de su ejecución y el Consistorio confía en que estén culminadas en el verano de 2027.

Los inmuebles se distribuyen en dos bloques residenciales con seis portales y cuentan con zonas comunes ajardinadas y piscina.

Todas las viviendas disponen de plaza de garaje y trastero. Del total de inmuebles, 29 cuentan con dos dormitorios y 55, con tres. Además, tienen superficies útiles aproximadas que oscilan entre los 60 y los 95 metros cuadrados.

Los precios estimados se sitúan entre los cerca de 150.000 euros y los más de 262.000. Los beneficiarios contarán con ayudas directas de 10.000 euros, que otorgan el Ayuntamiento y la promotora de las viviendas.

El Ayuntamiento publicará próximamente el resultado del sorteo con la relación de adjudicatarios provisionales e iniciará el proceso de verificación de requisitos para la concesión definitiva de las viviendas.