Una empresa privada asumirá el mantenimiento de los contenedores soterrados de Marbella y San Pedro Alcántara

El servicio de mantenimiento de los contenedores soterrados de Marbella y San Pedro Alcántara, uno de los grandes quebraderos de cabeza para el equipo de Gobierno desde hace meses, lo asumirá una empresa privada.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el proceso para contratar a una sociedad que asuma la conservación de las cerca de 600 bocas de contenedores mecánicos y alrededor de 60 hidráulicos del municipio.

El Consistorio pagará 5,6 millones de euros para que la empresa adjudicataria asuma la gestión desde este año hasta 2030, con la posibilidad de prorrogarlo un año. La intención del equipo de Gobierno es que la sociedad adjudicataria asuma la gestión de los contenedores el 20 de abril, de tal forma que, a la llegada del verano y la temporada alta, ya esté en plena actividad.

Limpieza e inspección de contenedores

Entre las obligaciones de la adjudicataria figuran las labores de inspección y subsanación de incidencias, la limpieza de los contenedores mecánicos (aquellos que se elevan a través de un sistema de ganchos y poleas); o la limpieza de los fosos de los contenedores soterrados mecánicos e hidráulicos y de las plataformas de las islas ecológicas.

La empresa adjudicataria deberá disponer de un camión de lavado de equipos soterrados; un camión grúa capacitado para elevar todo tipo de islas ecológicas; cinco vehículos con hidrolimpiadora; o un vehículo de inspección, según la documentación del proceso de contratación del servicio.

En los informes, el Ayuntamiento admite que carece «del suficiente número de unidades de maquinaria, vehículos especiales y herramientas necesarias» para el mantenimiento de los contenedores.

Fuente de continuas críticas

La falta de mantenimiento de los contenedores soterrados de Marbella y San Pedro es, desde hace dos años, uno de los grandes déficits en la gestión del equipo de Gobierno y diana de críticas de la oposición y las pymes del municipio.

El pasado verano, grandes cantidades de basura se arremolinaban fuera de los contenedores con una frecuencia inusitada en un municipio turístico como Marbella, lo que llevó al Ayuntamiento a anunciar que la Policía Local recurriría a las cámaras de videovigilancia ubicadas en diferentes puntos del término municipal para controlar los hábitos de los vecinos en el depósito de las basuras.

En el verano de 2024, el Consistorio alertó de que depositar las basura fuera de los contenedores conllevaba riesgos de insalubridad.