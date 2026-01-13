Política
El PSOE pide soluciones ya a los «problemas reales» de Marbella
«El proyecto del PP está agotado y la localidad está abandonada a su suerte», señala el PSOE
La portavoz del PSOE de Marbella, Isabel Pérez, reclamó este lunes al equipo de Gobierno soluciones inmediatas para los «problemas reales» de la mayoría de los vecinos del municipio y aseguró que la localidad «está abandonada a su suerte ante el proyecto agotado» de Ángeles Muñoz tras 17 años en la Alcaldía.
«En Marbella sólo se promueven urbanizaciones de lujo, mientras los trabajadores se ven obligados a marcharse de la ciudad para poder vivir. Las calles están sucias, especialmente en verano, cuando llegan más turistas y la deuda del Ayuntamiento crece mientras el equipo de Gobierno paga obras que debería asumir la Junta de Andalucía», señaló la portavoz socialista.
Pérez lamentó también el retraso de años que arrastran las gestiones para dotar a Marbella de un planeamiento que gestione el urbanismo, una de las materias más sensibles para el desarrollo económico del municipio.
El Tribunal Supremo anuló en 2015 el plan de 2010 y, desde entonces, el Ayuntamiento gestiona el urbanismo con el planeamiento de 1986, de 40 años de antigüedad.
En materia de vivienda pública, una de las grandes necesidades para amplias capas de población en Marbella, Pérez lamentó los «muchos anuncios y mucha propaganda (de Muñoz), pero sólo hay proyectos de inmuebles protegidos en manos privadas, vendiendo suelo público y encareciendo los precios».
«A falta de vivienda asequible, especialmente en alquiler, la alcaldesa niega la proliferación de viviendas turísticas y rechaza limitarlas», agregó Pérez.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno central y la Junta de Andalucía dan luz verde al futuro urbanismo de Marbella
- El Ayuntamiento de Marbella presupuesta 4,7 millones de euros en materia de innovación para 2026
- Los Reyes Magos llenan de magia e ilusión las calles de Marbella
- Cortes en el tráfico en el centro de Marbella debido a diversas obras
- La protectora de animales Triple A de Marbella denuncia las inundaciones en sus instalaciones tras las lluvias
- Invierten un millón de euros en la limpieza de los ríos y los arroyos de Marbella
- Marbella crea 400 plazas de aparcamiento en la Milla de Oro tras la reordenación del tráfico
- Cinco empresas aspiran a las obras de mejora del colegio El Carmen