El PSOE pide soluciones ya a los «problemas reales» de Marbella

La portavoz del PSOE de Marbella, Isabel Pérez, reclamó este lunes al equipo de Gobierno soluciones inmediatas para los «problemas reales» de la mayoría de los vecinos del municipio y aseguró que la localidad «está abandonada a su suerte ante el proyecto agotado» de Ángeles Muñoz tras 17 años en la Alcaldía.

«En Marbella sólo se promueven urbanizaciones de lujo, mientras los trabajadores se ven obligados a marcharse de la ciudad para poder vivir. Las calles están sucias, especialmente en verano, cuando llegan más turistas y la deuda del Ayuntamiento crece mientras el equipo de Gobierno paga obras que debería asumir la Junta de Andalucía», señaló la portavoz socialista.

Pérez lamentó también el retraso de años que arrastran las gestiones para dotar a Marbella de un planeamiento que gestione el urbanismo, una de las materias más sensibles para el desarrollo económico del municipio.

El Tribunal Supremo anuló en 2015 el plan de 2010 y, desde entonces, el Ayuntamiento gestiona el urbanismo con el planeamiento de 1986, de 40 años de antigüedad.

En materia de vivienda pública, una de las grandes necesidades para amplias capas de población en Marbella, Pérez lamentó los «muchos anuncios y mucha propaganda (de Muñoz), pero sólo hay proyectos de inmuebles protegidos en manos privadas, vendiendo suelo público y encareciendo los precios».

«A falta de vivienda asequible, especialmente en alquiler, la alcaldesa niega la proliferación de viviendas turísticas y rechaza limitarlas», agregó Pérez.