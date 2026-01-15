La empresa marbellí Riversa, especializada en cuidado del césped, cumple medio siglo con 50 millones de facturación

La empresa marbellí Riversa celebra en este 2026 su 50 aniversario con una facturación que supera los 50 millones de euros de facturación y una plantilla de más de 100 empleados. La compañía, que opera a nivel nacional con el suministro de maquinaria y soluciones para el mantenimiento profesional del césped, presta servicios a campos de golf, instalaciones deportivas de fútbol profesional y numerosos proyectos de mantenimiento municipal, entre otros.

Desde su origen, Riversa ha mantenido una estrecha vinculación con el desarrollo de la industria del golf, especialmente en la Costa del Sol. "En la actualidad, la actividad para este sector representa casi el 40% del volumen de negocio de Riversa, una cifra estable en el tiempo que incluye el suministro de soluciones de maquinaria, riego y vehículos especializados, tipo buggies", ha detallado este jueves la empresa en un comunicado.

Riversa fue fundada en 1976 por Julián Lara para dar respuesta a la creciente demanda de soluciones de riego y mantenimiento profesional de jardines y campos de golf de aquellos años.

"Cinco décadas después, ha evolucionado de pequeña empresa local a convertirse en una organización con presencia en todo el territorio nacional", señala la compañía, que tiene un modelo basado en divisiones especializadas que atienden a distintos mercados relacionados con las áreas verdes, el mantenimiento municipal, la construcción o la movilidad.

Modelo de negocio construido sobre alianzas a largo plazo

Su apuesta por la importación y distribución de marcas internacionales comenzó en 1978, con la firma del primer acuerdo de distribución en exclusiva con la multinacional The Toro Company, referente mundial en la fabricación y comercialización de maquinaria de siega y riego profesional y residencial, y vehículos especializados en tareas de mantenimiento.

En los años 90, la compañía impulsó una estrategia de diversificación de su actividad, incorporando nuevas marcas y soluciones profesionales a su catálogo para dar respuesta a las necesidades de otros sectores.

En la actualidad, la compañía distribuye soluciones vinculadas a maquinaria multifunción, robots de siega, sistemas de telegestión de riego, biotrituración de restos de poda, equipos de limpieza urbana, vehículos de trabajo, entre otros ámbitos aplicados tanto al mantenimiento de zonas verdes como a entornos deportivos y municipales.

Presencia nacional y crecimiento sostenido

La sede central de Riversa, ubicada en Marbella, acoge al grueso de la plantilla entre las oficinas, zona de exposición, almacén y taller. Su centro logístico, ubicado en Antequera, es el almacén principal desde donde se distribuye al resto de la península e islas.

La compañía cuenta además con delegaciones en Madrid, Barcelona, Logroño y Tenerife para dar apoyo logístico, técnico y comercial, y también servicio posventa en todo el país.

Vinculación al sector golf

A lo largo de su trayectoria, Riversa ha trabajado con los campos de golf más prestigiosos de España, siendo proveedor habitual de maquinaria y soluciones para recorridos de referencia. Ha participado como proveedor en grandes eventos de golf internacionales como la Ryder Cup, celebrada en el Real Club Valderrama en 1997, y la Solheim Cup, celebrada en Finca Cortesin en 2023, además de participar en todos los Open de España desde su creación.

"Trabajar con campos de máxima excelencia nos exige estar en un proceso constante de mejora. Es un reto constante y una gran motivación estar a la altura de sus necesidades. Ahora bien, es importante precisar que trabajamos con todo tipo de campos. En proyectos con recursos más limitados el desafío es mayor y no escatimamos en esfuerzo ni creatividad para que salgan adelante", explica el CEO de Riversa, Sandro Lara.

El CEO de la empresa marbellí Riversa, Sandro Lara. / L. O.

Segunda generación y continuidad del proyecto

En 1998 se incorporó a la empresa Sandro Lara, quien asumió la dirección general en 2017 tras pasar por distintas áreas comerciales y de gestión. Bajo su liderazgo, Riversa ha potenciado la digitalización y la incorporación de procesos internos más eficientes, además de herramientas de trabajo en pro de la sostenibilidad.

Como resultado, la compañía ha conseguido diferentes reconocimientos a su trayectoria y buenas prácticas, como por ejemplo el certificado AENOR por gestión de la calidad (ISO 9001) o a la gestión ambiental (ISO 14001). En 2018, recibió el reconocimiento Pyme del Año de Málaga.

"Cumplir 50 años es un reconocimiento al esfuerzo de todas las personas que han formado parte de este proyecto. El objetivo de Riversa se identifica con el de las empresas familiares y no es otro que asegurar una continuidad generacional. Esto se logra con un equipo comprometido, con visión de futuro y con marcas referentes que confían en nosotros", señala Sandro Lara.

Mirando hacia el futuro

Con el aniversario como punto de partida, Riversa dice que mira al futuro con el objetivo de ahondar en la especialización en maquinaria eléctrica, soluciones conectadas, automatización y robótica aplicada a zonas verdes y campos deportivos.

Para conmemorar su 50 aniversario, ha presentado un logotipo que acompañará un calendario de iniciativas a lo largo de 2026 centradas en poner en valor la historia, el presente y la proyección futura de la compañía.