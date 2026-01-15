Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tren litoralCercaníasEsculturasCarnavalPresaCheques bebéCalle VictoriaInvestigaciónVacunas
instagramlinkedin

Deportes

El PSOE critica la falta de instalaciones deportivas en Marbella

Isabel Pérez, portavoz del PSOE, denuncia que el Gobierno local de Marbella ha prometido mucho en materia deportiva, pero no ha concretado avances significativos para los ciudadanos

Comienzo de las obras de remodelación del estadio de Marbella FC.

Comienzo de las obras de remodelación del estadio de Marbella FC. / l.o.

Marcel Vidal

Marbella

El PSOE ha lamentado la carencia de infraestructuras de uso deportivo que, en su opinión, sufren Marbella y San Pedro Alcántara.

La portavoz de la formación socialista, Isabel Pérez, ha criticado que el municipio -el séptimo de Andalucía por número de habitantes- carezca de un estadio de fútbol, pista de atletismo y piscina olímpica y ha acusado al equipo de Gobierno de protagonizar «muchos anuncios y muchas promesas, pero sin avances reales».

La concejala de la formación socialista ha tachado de «chapuza» las obras para dotar al distrito de Nueva Andalucía de un centro deportivo cuyo proyecto arrastra años de demora.

«La pista de atletismo no podrá ser homologada, algo que ya hemos advertido», ha apuntado la edil.

La portavoz de la formación socialista ha criticado también que el equipo de Gobierno haya concedido a la empresa que gestiona el Marbella F.C la explotación del futuro estadio de fútbol durante 75 años.

El equipamiento contará con hoteles, un centro comercial o aparcamientos. «El estadio debe ser público y no entregarlo a un negocio privado», ha señalado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents