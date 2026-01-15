Deportes
El PSOE critica la falta de instalaciones deportivas en Marbella
Isabel Pérez, portavoz del PSOE, denuncia que el Gobierno local de Marbella ha prometido mucho en materia deportiva, pero no ha concretado avances significativos para los ciudadanos
El PSOE ha lamentado la carencia de infraestructuras de uso deportivo que, en su opinión, sufren Marbella y San Pedro Alcántara.
La portavoz de la formación socialista, Isabel Pérez, ha criticado que el municipio -el séptimo de Andalucía por número de habitantes- carezca de un estadio de fútbol, pista de atletismo y piscina olímpica y ha acusado al equipo de Gobierno de protagonizar «muchos anuncios y muchas promesas, pero sin avances reales».
La concejala de la formación socialista ha tachado de «chapuza» las obras para dotar al distrito de Nueva Andalucía de un centro deportivo cuyo proyecto arrastra años de demora.
«La pista de atletismo no podrá ser homologada, algo que ya hemos advertido», ha apuntado la edil.
La portavoz de la formación socialista ha criticado también que el equipo de Gobierno haya concedido a la empresa que gestiona el Marbella F.C la explotación del futuro estadio de fútbol durante 75 años.
El equipamiento contará con hoteles, un centro comercial o aparcamientos. «El estadio debe ser público y no entregarlo a un negocio privado», ha señalado.
