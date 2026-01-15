La residencia pública de mayores de Marbella, en servicio en la segunda mitad de 2026

La primera residencia de carácter público que tendrá Marbella entrará en funcionamiento en el transcurso de la segunda mitad de 2026.

El Ayuntamiento prevé que las obras concluyan en junio y que el centro comience a prestar servicio tras el verano, según anunció este miércoles la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

En una primera fase, el equipamiento ofrecerá 78 plazas, aunque las previsiones del Consistorio es que alcance las cien una vez que haya recepcionado las obras, ejecutadas por el Ayuntamiento con el apoyo de la Junta de Andalucía.

La residencia contará con una superficie construida de unos 6.000 metros cuadrados y se levantará en una parcela de unos 12.000 metros cuadrados de superficie ubicada en la zona norte de Marbella y donada al Ayuntamiento por una familia del municipio.

El Consistorio ha empezado los trabajos para licitar el equipamiento de la residencia de mayores, que contará con una dotación de más de un millón de euros; y del pliego de la adjudicación de la gestión del centro.

La intención del Ayuntamiento es reservar una parte de las plazas a las personas mayores de Marbella que carezcan de recursos y «estudiar» con el Gobierno andaluz la concertación de otras plazas, señaló la regidora.

Se trata de uno de los proyectos más reclamados por los vecinos de Marbella y uno de los que más años de demora arrastra, ya que la alcaldesa puso la primera piedra de las actuaciones en 2009. Desde entonces, ha anunciado el proyecto en diferentes ocasiones.

La residencia pública de mayores destacará por su integración con el rehabilitado Trapiche del Prado, un edificio del siglo X catalogado como Bien de Interés Cultural, recuperado, tras años de abandono, como centro de interpretación.

Los usuarios de la residencia -como también el resto de vecinos- podrán utilizar diferentes espacios del centro de interpretación, entre los que figuran las salas de lectura, las zonas de ocio y las estancias comunes.

El presupuesto de ambas actuaciones ha rondado los nueve millones de euros.

Muñoz visitó las obras junto a la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que destacó «el sueño de que Marbella cuente con una residencia pública, una infraestructura que devuelve a los mayores una parte de todo lo que ellos han dado a la sociedad».

La Junta destina once millones de euros para construir o reformar diez residencias o centro de día de mayores en la provincia de Málaga.