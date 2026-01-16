Cierra en pleno invierno el servicio de atención a las personas sin hogar de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha cerrado en pleno invierno el servicio de atención a los vecinos del municipio que carecen de un hogar, que se ofrecía a través de un centro ubicado en el núcleo urbano de Marbella y otro situado en San Pedro Alcántara.

El equipo de Gobierno asegura que ha cerrado las instalaciones para acometer actuaciones de adecuación y mejora con vistas a ceder a una empresa la gestión del servicio, medida que el Ayuntamiento tiene previsto realizar en el transcurso del año.

El Ayuntamiento, según el Gobierno local, retomará la próxima semana un servicio que fue pionero en Andalucía cuando entró en funcionamiento, en 2018 en Marbella y dos años después en San Pedro Alcántara; y ultima también un «contrato puente» que permita a una entidad ofrecer la prestación hasta la adjudicación definitiva de su externalización.

La cesión de la gestión, asegura el Ayuntamiento, permitirá ampliar los horarios y los días de atención a los usuarios de ambos centros.

Cruz Roja ha gestionado los dos centros de atención a los vecinos transeúntes desde su puesta en funcionamiento.

La entidad benéfica, sin embargo, renunció el año pasado a mantener el servicio, por lo que la Cruz Roja y el Ayuntamiento revocaron un contrato que finalizó el 31 de diciembre.

El Consistorio busca ahora, mediante un proceso de contratación, una empresa que asuma la gestión de un servicio cuyo objetivo es atender y facilitar la reinserción laboral a vecinos que carecen de un techo en un municipio en el que el acceso en condiciones razonables a una vivienda se ha convertido en un grave problema para amplios colectivos de la sociedad, como jóvenes y trabajadores, debido a la irrupción de los inmuebles de uso turístico y a un mercado inmobilario que, en buena parte, se dirige a los grandes inversores.

El Ayuntamiento tiene la intención de ceder la gestión del servicio en 2026 y 2027 por 1,2 millones de euros a través de un contrato que contempla la posibilidad de prorrogar la externalización hasta 2030.

En la documentación, el Ayuntamiento señala que el coste del mantenimiento de los centros de atención ronda los 600.000 euros al año. Sin embargo, la subvención que concedía a Cruz Roja para ofrecer el servicio rondaba los 440.000 euros al año.

Sólo durante los once primeros meses de 2024, último año del que el Ayuntamiento aportó datos, Cruz Roja atendió a cerca de 500 personas entre ambos centros.