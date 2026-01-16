Solidaridad
Marbella brillará con iluminación verde en solidaridad con menores con Perthes
Algunas de las fuentes más emblemáticas de Marbella, como la de Los Barcos, del Caballo o de la Policía Nacional; y el arco de entrada al municipio por su acceso oriental estarán iluminados de color verde
Algunas de las fuentes más emblemáticas de Marbella, como la de Los Barcos, del Caballo o de la Policía Nacional; y el arco de entrada al municipio por su acceso oriental estarán iluminados de color verde mañana como muestra de apoyo a las familias afectadas por la enfermedad Perthes, poco frecuente y que afecta a menores de entre tres y 12 años.
La patología se traduce en la necrosis avascular de la cabeza del fémur debido a la interrupción del flujo sanguíneo, lo que conlleva la muerte del hueso y la deformidad de la cadera, dolor, cojera y limitaciones funcionales.
En algunos casos, la enfermedad obliga a intervenciones quirúrgicas, si la regeneración ósea no se produce de forma natural en un plazo de dos a cuatro años.
Marbella se suma así a la iniciativa impulsada por la Asociación de Familias con Perthes Nacional, que pide al Ministerio de Sanidad que declare el 17 de enero como Día Nacional contra la enfermedad.
«Desde del Ayuntamiento trasladamos nuestro respaldo a las familias que conviven con esta realidad», señala el Gobierno local.
