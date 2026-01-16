Reconocen la calidad de 19 playas de Marbella y San Pedro

Marbella ha logrado uno de los premios ‘Q2026’, que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES).

Según la entidad, Marbella es un referente en España al ser la localidad con más certificaciones públicas, con un total de 19 playas con la Q de calidad y la S de sostenibilidad turística, además de la red de senderos de sierra Blanca, que también ha logrado ambas distinciones.

También ostenta el sello de Destino Turístico Inteligente, lo que refuerza «su posicionamiento como un enclave innovador, sostenible y orientado a la excelencia en la experiencia del visitante», señala la entidad.

Para la alcaldesa, Ángeles Muñoz, el reconocimiento es «fruto de una estrategia continuada que pone en valor la excelencia, la innovación y el respeto al entorno como pilares fundamentales de la oferta turística del municipio».

«Nos impulsa a seguir trabajando para consolidar a Marbella como un destino de referencia internacional, competitivo y comprometido con el futuro del sector. Es un premio a la ciudad, porque también reconoce el esfuerzo que realiza todo el sector, tanto público como privado», señala.

La gala de entrega de los premios se celebrará el 22 de enero en Madrid, coincidiendo con la celebración de la feria turística Fitur, una de las más importantes del sector.

También serán premiados la Red Pública de Albergues del Camino de Santiago y la sala de conciertos Garaje Beat Club, ubicada en Murcia.