Bendición de animales en Marbella en la festividad de San Antón

Marbella alberga este sábado, 17 de enero, a partir de las 18.00 horas en la iglesia del barrio de Divina Pastora, una bendición de animales con motivo de la festividad de San Antón. El acto tendrá lugar en la plaza de la iglesia y contará con música y una bendición conjunta en la que se rociará con agua bendita a las mascotas de los vecinos que acudan.

La propuesta se enmarca en la celebración de San Antonio Abad, que vivió en el siglo IV y estuvo muy vinculado a la tierra y a los animales, que desde la Edad Media se protegen en esta fecha.

«Hoy siguen siendo grandes aliados, no sólo en el campo, sino también en los hogares. El objetivo es abrir esta celebración a todos los vecinos que quieran participar, ya que pueden traer a perros, gatos, aves o pequeños roedores», explica el párroco David Morales.

El presidente de Marbella Canina, Sergio Moya, confía en que el evento sea el inicio de una «colaboración que continúe en los próximos años» y anima a los vecinos a participar en una jornada «muy significativa, que da visibilidad a los animales de la ciudadanía y refuerza la importancia de una convivencia responsable, en la que el perro educado tiene cabida en la vida urbana».

Para el concejal de Sanidad, Alejandro González, «es un orgullo participar en esta jornada tan especial, sumándonos por primera vez a un evento que pone en valor el papel que hoy en día tienen las mascotas como un miembro más de la familia. El Ayuntamiento tiene que estar presente».