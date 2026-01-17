Marbella mantendrá 70 citas con touroperadores y agencias en Fitur

La representación institucional de Marbella que acudirá a la feria turística Fitur, que se celebrará en Madrid la próxima semana, mantendrá más de 70 reuniones con touroperadores y agencias de promoción turística con el objetivo de atraer al municipio a viajeros de mercados de alto poder adquisitivo.

El Ayuntamiento utilizará también la feria turística, una de las más importantes del sector, para mostrar su nuevo vídeo promocional que ayer presentó la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en Marbella.

La grabación publicitaria, cuya música es obra del artista local Juan Delola, es una «pieza audiovisual con sentimiento, que refleja la esencia de la localidad como destino de referencia, en el que se presume de que Marbella no necesita guión, marca la diferencia y en la que cada persona puede escribir su propia historia», señaló la regidora.

El municipio llega a la cita turística de Madrid avalado por los notables datos turísticos que, señala el Ayuntamiento, registró en 2025.

Marbella, según los datos del Ayuntamiento, lideró la rentabilidad hotelera en España en 2025 y alcanzó un impacto económico de cerca de 600 millones de euros en ingresos por pernoctaciones, lo que supuso un 53 por ciento más que en 2019 (el año anterior a la pandemia del Covid); y 44 millones de euros más que en 2024. Hasta el pasado noviembre, visitaron el municipio más de 700.000 viajeros, el 75 por ciento procedente del extranjero, y registró más de 2,5 millones de pernoctaciones.

«Nos enfrentamos a una nueva edición (de Fitur) con un aval incontestable, el de unas cifras récord que superan, especialmente en materia de rentabilidad, incluso las del año previo a la pandemia y que consolidan la apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la desestacionalización», apuntó Muñoz.

Deberes pendientes

Marbella llega también a Fitur lastrada por la mala gestión en materia de limpieza, que ha provocado que, especialmente en los dos últimos veranos, buena parte de sus calles y plazas se viera afectadas por contenedores colapsados y restos de basuras en el espacio público.

Además, gran parte de las infraestructuras públicas del municipio, como calles, vías de comunicación y buena parte del litoral; y algunos servicios públicos, como el transporte urbano, se ven colapsados ante la imposibilidad de cubrir la demanda de vecinos y turistas, especialmente durante los meses de verano.