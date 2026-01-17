Ofertan 720 plazas de formación en 24 especialidades

El Ayuntamiento de Marbella ha abierto el plazo de inscripciones de la primera convocatoria de formación telemática de 2026, que ofertará 720 plazas para 24 especialidades.

La iniciativa, que se enmarca en el Plan Municipal de Formación para el Empleo, es gratuita y abarca una amplia variedad temática, como ofimática, diseño web, prevención de riesgos y protección de datos, entre otros.

Los cursos, basados en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para el proceso de aprendizaje que se realiza a través de Internet, se plantean como un complemento a la formación presencial tradicional y permite una adaptación y flexibilización de acceso para el alumnado.

Convocatoria de formación online 2026 de Marbella / L.O.

Las acciones formativas se imparten en modalidad de teleformación, el horario es flexible y lo gestiona el propio alumno para realizar y superar las actividades. El plazo se inscripción estará abierto hasta el 15 de febrero y el Ayuntamiento prevé que los cursos se impartan de marzo a junio de 2026. Para participar es necesario un ordenador o dispositivo móvil con conexión a internet.