El Ayuntamiento de Marbella entrega subvenciones de 210.000 euros a 30 entidades deportivas en 2025

El Ayuntamiento de Marbella ha entregado los decretos de subvención correspondiente al año 2025 a cerca de 30 entidades deportivas del municipio en un acto celebrado en el Hospital Real de La Misericordia.

Las subvenciones, que suman un importe de 210.000 euros, las usarán las entidades deportivas para cubrir gastos esenciales, como licencias, desplazamientos, material o participación en competiciones.

También refuerzan el esfuerzo de entrenadores, familias y voluntarios que permiten que los vecinos de Marbella y San Pedro practiquen diferentes actividades físicas.

Ayudas a las diversas prácticas deportivas en Marbella

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, destaca la diversidad de disciplinas que representan las entidades deportivas, desde las que practican el fútbol hasta el baloncesto, pasando por el atletismo, la natación, el ajedrez, las artes marciales o la pesca deportiva.

«Estas ayudas son una muestra del compromiso del Consistorio con el tejido local. Las ayudas refuerzan también el papel del deporte como motor de inclusión, salud y educación», señala la regidora.

Marbella y San Pedro Alcántara cerraron 2025 con la celebración de 130 eventos deportivos en los que participaron más de 45.000 deportistas y cerca de 100.000 espectadores.

Entre las entidades subvencionadas figuran la A.D. Pablo Picasso C.F.; el Marbella Promesas C.F. Femenino; la A.D, Las Chapas Fútbol; el C.D. Marbella Paraíso C.F.; o el Club Ciclista Marbella.