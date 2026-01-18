Deportes
El Ayuntamiento de Marbella entrega subvenciones de 210.000 euros a 30 entidades deportivas en 2025
El Ayuntamiento de Marbella ha concedido subvenciones por valor de 210.000 euros a 30 entidades deportivas, que las destinarán a cubrir gastos esenciales para el desarrollo de sus actividades
El Ayuntamiento de Marbella ha entregado los decretos de subvención correspondiente al año 2025 a cerca de 30 entidades deportivas del municipio en un acto celebrado en el Hospital Real de La Misericordia.
Las subvenciones, que suman un importe de 210.000 euros, las usarán las entidades deportivas para cubrir gastos esenciales, como licencias, desplazamientos, material o participación en competiciones.
También refuerzan el esfuerzo de entrenadores, familias y voluntarios que permiten que los vecinos de Marbella y San Pedro practiquen diferentes actividades físicas.
Ayudas a las diversas prácticas deportivas en Marbella
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, destaca la diversidad de disciplinas que representan las entidades deportivas, desde las que practican el fútbol hasta el baloncesto, pasando por el atletismo, la natación, el ajedrez, las artes marciales o la pesca deportiva.
«Estas ayudas son una muestra del compromiso del Consistorio con el tejido local. Las ayudas refuerzan también el papel del deporte como motor de inclusión, salud y educación», señala la regidora.
Marbella y San Pedro Alcántara cerraron 2025 con la celebración de 130 eventos deportivos en los que participaron más de 45.000 deportistas y cerca de 100.000 espectadores.
Entre las entidades subvencionadas figuran la A.D. Pablo Picasso C.F.; el Marbella Promesas C.F. Femenino; la A.D, Las Chapas Fútbol; el C.D. Marbella Paraíso C.F.; o el Club Ciclista Marbella.
- El Gobierno central y la Junta de Andalucía dan luz verde al futuro urbanismo de Marbella
- Cinco empresas aspiran a las obras de mejora del colegio El Carmen
- Cierra en pleno invierno el servicio de atención a las personas sin hogar de Marbella
- Invierten un millón de euros en la limpieza de los ríos y los arroyos de Marbella
- Marbella crea 400 plazas de aparcamiento en la Milla de Oro tras la reordenación del tráfico
- La empresa marbellí Riversa, especializada en cuidado del césped, cumple medio siglo con 50 millones de facturación
- Una empresa privada asumirá el mantenimiento de los contenedores soterrados de Marbella y San Pedro Alcántara
- El Ayuntamiento de Marbella renueva un acuerdo para facilitar el aparcamiento en el centro urbano