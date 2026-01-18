Reconocimientos
Conceden los premios del concurso de Belenes de Marbella
Belén Murillo, el colegio Las Chapas y la Cofradía del Amor han sido reconocidos con el primer premio en sus respectivas modalidades del Concurso de Belenes que organizó el Ayuntamiento en el pasado periodo navideño con el objetivo de fomentar las tradiciones culturales.
En el apartado destinado a entidades, colectivos y comercios, el segundo premio ha recaído en la Hermandad de los Romeros de San Bernabé; y el tercero, en la Asociación de Mujeres y Hombres del Sur.
En cuanto a la modalidad de particulares, además del reconocimiento a Murillo, el jurado ha otorgado el segundo reconocimiento a Patricia Agüera; el tercero, a Iván Vega; y el cuarto, a Pilar Martín.
Además, María Isabel Roca ha recibido el premio en la modalidad especial, reservado para personas que han obtenido el primer premio en ediciones anteriores.
El jurado ha estado integrado por profesionales del ámbito de la comunicación, el modelismo y el belenismo y ha destacado la creatividad, la originalidad y la composición de los Belenes y el respeto a esta tradición navideña.
