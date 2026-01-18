Protección Civil de Marbella incorpora nuevos equipos y dispositivos para reforzarse ante las emergencias

La agrupación de Protección Civil en Marbella y San Pedro Alcántara se refuerza con medios humanos y materiales para hacer frente a posibles emergencias que afecten al municipio.

La agrupación local cuenta ya con vehículo todoterreno cuya inversión ha rondado los 30.000 euros y está concebido especialmente para responder a las características que desempeña el cuerpo de voluntarios de forma habitual.

Periodo de pruebas

El vehículo pasará un periodo de pruebas para que los voluntarios evalúen su rendimiento y adecuación, antes de que el Ayuntamiento pueda adquirir más ejemplares del mismo modelo para el resto de la flota de Protección Civil.

«El vehículo ofrece mayores garantías al contar con la normativa Euro 6, lo que supone menos consumo, mayor fiabilidad y una mejora respecto a los modelos anteriores», explica el jefe de la agrupación de Protección Civil, Francisco Javier Flores.

Más equipos para Protección Civil de Marbella

Protección Civil de Marbella suma también dos motocicletas de alto cilindrada que le ha cedido la Jefatura de la Policía Local y que los voluntarios de la agrupación utilizarán para cubrir eventos deportivos o cortes de tráfico o en actuaciones de rápido intervención en un término municipal de unos 27 kilómetros de longitud.

Por otra parte, la agrupación local contará en los próximos meses con una base con más espacio una vez que culminen unas actuaciones de reforma cuyo coste ronda los 150.000 euros.

El refuerzo de los medios materiales se complementa con la incorporación de ocho voluntarios, que hacen que la agrupación cuenta ya con más de cien integrantes.

Mejora tecnológica

Protección Civil contará también próximamente con aplicaciones informáticas que estarán integradas en la red de emergencias, junto a las de los agentes de la Policía Local y los efectivos de Bomberos.

Para ello, los vehículos de la agrupación local estarán dotados con dispositivos móviles que estarán conectados al sistema de emergencias, lo que permitirá monotorizar en tiempo real la ubicación de los medios y de los voluntarios en las intervenciones.

Adaptación a las nuevas necesidades de emergencia

Para el delegado de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, «el objetivo es adaptarnos a las nuevas necesidades derivadas de fenómenos meteorológicos extremos y actuaciones en entornos complejos, como montaña y zonas inundables. El vehículo todoterreno reúne las condiciones necesarias para el servicio diario y las intervenciones de emergencia».

En los últimos años, Protección Civil ha participado en intervenciones en tormentas o temporales en el municipio.