Movilidad
Culminan las obras de mejora del puente Cristo del Amor en Marbella
El Ayuntamiento de Marbella ha reemplazado las juntas de dilatación y el asfaltado del puente
El Ayuntamiento ha culminado las actuaciones para reforzar la seguridad del puente Cristo del Amor.
La intervención ha incluido la sustitución de las juntas de dilatación en ambos extremos de la estructura, el reemplazo de la placa metálica por otra nueva y la renovación del asfaltado de parte de la calzada.
El Consistorio continuará en los próximos días las actuaciones para mejorar la estética del puente, uno de los más emblemáticos del municipio, con la instalación de luminarias ornamentales.
«Era importante acometer esta intervención para garantizar la seguridad de una infraestructura por la que transitan miles de vehículos y peatones de forma diaria», señala el concejal de Obras, Diego López.
Las actuaciones de mejora del puente se han ejecutado de forma que se minimizaran las molestias a los ciudadanos que utilizan, en sus desplazamientos, una estructura que conecta los populares barrios de Pilar Miraflores y Santa Marta.
«La intervención en el puente supone una mejora directa en la calidad de vida de los vecinos de Marbella», destaca el edil.
