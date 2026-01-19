Impuestos
El PSOE critica el «sablazo» del aumento de tributos municipales en Marbella
El Ayuntamiento ha subido el IBI los dos últimos años y la tasa de basura para este ejercicio
La portavoz del PSOE, Isabel Pérez, ha calificado de «sablazos» el incremento del impuesto de IBI y de la tasa de basura que el equipo de Gobierno ha aprobado en los dos años anteriores o para 2026.
«La mala gestión de Ángeles Muñoz (la alcaldesa) la pagamos todos los vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara con auténticos sablazos», ha señalado la portavoz de la formación socialista en el Ayuntamiento.
El incremento de los tributos se suma a los planes de ajuste a los que el Ejecutivo local ha tenido que someter al Ayuntamiento a cambio de acogerse a un mecanismo del Gobierno central para obtener fondos con los que pagar sentencias judiciales firmes procedentes de los años de gestión del GIL y del PP; y a la subida de la deuda municipal.
«La deuda financiera del Ayuntamiento ha seguido aumentando como consecuencia de la pésima gestión económica», señala la portavoz del PSOE.
Pérez critica también que el equipo de gobierno haya adquirido por 6,5 millones de euros un edificio que actualmente alberga la Delegación de Urbanismo y que estaba vinculado al alcalde de Estepona, el popular José María García Urbano, el prófugo del caso Malaya Juan Hoffman y una constructora.
«Es una operación vergonzosa, contraria al interés general y pensada sólo para beneficiar a amigos», explica la edil.
Pérez pide a Muñoz que, en 2026, se ocupe del interés general de Marbella «y del de sus amigos o de sus intereses particulares».
