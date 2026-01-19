Una residencia en la encrucijada

La residencia Tiempo Libre, uno de los emplazamientos más emblemáticos de Marbella, se enfrenta desde hace meses a dos destinos de signo diametralmente diferente.

Mientras la Junta de Andalucía sigue adelante con el proceso para externalizar su explotación, colectivos sociales y partidos políticos proponen conservar su uso público.

Dos empresas, una vinculada a Fuerte Group y fundada en Marbella y otra relacionada con la cadena hotelera Barceló, optan a hacerse con la gestión de la residencia Tiempo Libre, un complejo de 230 bungalows construido en la década de los 60 del siglo XX para proporcionar un emplazamiento vacacional a trabajadores y que está incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.

La firma que se haga con el contrato gestionará el complejo residencial, ubicado a escasa distancia de una de las mejores playas de Marbella, durante 75 años, ampliables hasta los 99, a cambio de abonar cerca de cuatro millones de euros al año al Gobierno regional.

Del concurso de adjudicación ha quedado excluida la promotora Sierra Blanca States, del empresario local Pedro Rodríguez.

De forma paralela al proceso de adjudicación de la gestión del residencial, la asociación de urbanistas n’ Undo ha iniciado una campaña en internet para recaudar fondos con los que financiar un informe técnico para rehabilitar las instalaciones del complejo vacacional y recuperar su uso público.

«Reivindicamos que el valor social, arquitectónico y ambiental del conjunto es el mayor activo para el futuro de Marbella», señala el colectivo, que destaca que el complejo es «un icono de la arquitectura moderna y uno de los pocos reductos de ocio democratizado en la Costa del Sol».

«Actualmente se enfrenta a una amenaza de privatización y transformación que pondría fin a su función social», agrega.

«Traición a Marbella»

El PSOE ha tachado de «traición a Marbella» el hecho de que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, haya favorecido el proceso de externalización de la gestión de la residencia Tiempo Libre en lugar de reivindicar el uso público de las instalaciones.

«La alcaldesa agacha la cabeza ante la Junta, que no sólo no invierte en el municipio, sino que viene a hacer caja», señala.