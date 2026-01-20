El Costal de Sol aborda la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en una cita

El Hospital Universitario Costa del Sol ha albergado la VIII edición del ‘Encuentro de Pacientes y Profesionales Sanitarios sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal’, una cita para informar sobre aspectos de actualidad y mejorar la convivencia de los pacientes con patologías como el Crohn o la Colitis Ulcerosa.

Los profesionales que han participado en el evento han abordado temas claves como los nuevos tratamientos, la vacunación y la perspectiva del paciente en el manejo de este tipo de enfermedades.

En palabras del coordinador del encuentro, el facultativo especialista en Aparato Digestivo del centro sanitario, Francisco Fernández Pérez, «la reunión ha tenido una extraordinaria acogida en todas las convocatorias que se han celebrado y pretende convertirse en un punto de encuentro para que los pacientes y los propios familiares puedan debatir sobre los aspectos que les resulten más relevantes y los más importantes y que planteen dudas e incertidumbres, además de los ya planteados en el programa».

Por su parte, la jefa de servicio del hospital, Ángeles Pérez Aisa, destaca la importancia de realizar este tipo de foros para humanizar la asistencia. «Nuestro compromiso es ofrecer una atención integral en la que el paciente se sienta escuchado y comprendido, más allá de la aplicación de los protocolos clínicos».

La reunión se ha estructurado en dos mesas redondas con una importante implicación por parte de los asistentes que han acudido al encuentro.