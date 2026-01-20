Marbella rinde homenaje a la memoria de Remedios Nieto

Marbella otorgará en febrero a título póstumo a Remedios Nieto un reconocimiento institucional que la empresaria y filántropa sampedreña recibió en vida por parte de buena parte de los vecinos y colectivos sociales del municipio.

Impulsora de la asociación benéfica Aspandem, que atiende a personas con discapacidad en la Costa del Sol; y de Fundatul, la fundación a través de la cual les facilitaba el acceso al mercado laboral, recibirá a título póstumo el 28 de febrero, Día de Andalucía, la Medalla de la Ciudad de Marbella.

Nacida en Granada pero sampedreña de corazón desde que se trasladó a vivir a la localidad, en la década de los años 60, Nieto fue una adelantada al tiempo que le tocó vivir. Durante buena parte de sus 79 años de vida, rompió los moldes sociales, empresariales y de género de su época y se convirtió en un referente en ámbitos en los que la presencia de las mujeres era prácticamente testimonial.

Fue concejala en el Ayuntamiento de Marbella en un momento en el que la política y la gestión de los asuntos públicos estaban reservados a los hombres; logró una licenciatura universitaria y un doctorado -gracias a una investigación sobre penicilinas sintéticas- cuando las mujeres apenas tenían opciones de cursar estudios superiores. Fundó una cadena de perfumerías que contó con 15 establecimientos entre Sotogrande y Torremolinos y, en la década de los 70, una farmacia en pleno centro de San Pedro que, con el transcurso del tiempo, se ha convertido en referencia para la mayor parte de los vecinos.

En la década de los 80, logró el título de Agente de la Propiedad Inmobiliaria tras aprobar los exámenes del Ministerio de Obras Públicas y de la Facultad de Ingenieros de Caminos.

«Sentirte arropada en las locuras de Remedios que luego se hacen realidad es muy importante», señaló Nieto en el acto en el que fue reconocida como Ciudadana Honoraria de Marbella en 2021, una distinción que obtuvo gracias a su popularidad entre amplios sectores sociales del municipio.

Una persona «irrepetible»

«Remedios fue una persona irrepetible por su vitalidad, su forma de estar, de luchar, de trabajar. Será una persona irremplazable en San Pedro», señala el concejal de OSP Manuel Osorio, que frecuentó a Nieto en los ámbitos políticos y benéficos del municipio.

Para la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), Nieto «fue ejemplo e inspiración para muchos por un compromiso social, un trabajo y una generosidad incansables». «Su recuerdo seguirá vivo en cada una de las acciones con las que tanto ayudó a quienes más lo necesitaban», agrega.

La exconcejala del PSOE y exdelegada de Igualdad Ana Leschiera recuerda «la cercanía de Nieto con los demás». «Era una persona que, tras conocerla, no te dejaba indiferente», apunta.

Madre de cuatro hijos, abuela de ocho nietos y bisabuela, Nieto pasó su infancia y juventud en el municipio granadino de Lanjarón, donde su padre, Emigdio Nieto, ejerció como médico y erradicó la lepra en Las Alpujarras.

«Mi padre me decía ‘si eres fuente, tendrás que dar agua’. Tendréis toda mi agua», señaló la filántropa sampedreña en el acto en el que recibió el título de Ciudadana Honoraria.

Junto a Nieto, serán reconocidos también con la Medalla de la Ciudad de Marbella en 2026 el periodista José Luis Yagüe, considerado como el informador decano de la Costa del Sol, y la princesa Beatriz de Orleans.