Más del 25% de facultativos del Hospital Costa del Sol de Marbella se marcharía si consigue otra plaza

Más del 25 por ciento de los facultativos del Hospital Universitario Costa del Sol que han participado en una encuesta elaborada por el Sindicato Médico de Málaga (SMM) se marcharía en el caso de obtener plaza en otro centro hospitalario a través de oposiciones o mediante un concurso de traslado.

La cifra supera más de la mitad de los facultativos encuestados en más de un servicio del centro hospitalario ubicado en Marbella, señala la central sindical.

Frente a los datos que refleja la encuesta del SMM sobre el porcentaje de profesionales de la salud que cambiaría de plaza en el caso de que encontrara mejores condiciones laborales figura la dificultad del Hospital Costa del Sol para encontrar facultativos que quieran desarrollar su labor en el centro, según el sindicato médico.

La central sindical señala que, en una convocatoria de empleo reciente, se declararon desiertas 28 plazas de las 30 convocadas para médicos especialistas.

«Se trata de una situación que viene dándose en los últimos años, cada vez de manera más preocupante. Un perverso círculo vicioso. Hay sobrecarga porque hay pocos profesionales y no vienen profesionales porque hay sobrecarga. La tormenta perfecta», señala el sindicato médico, que se refiere al Hospital Costa del Sol como «la antigua joya de la corona de la Consejería de Salud» de la Junta de Andalucía.

El SMM pide «tomar las medidas adecuadas» para revertir el «el deterioro» de la sanidad pública en la comarca de la Costa del Sol Occidental.