Fuerte Group, adjudicataria provisional de la residencia Tiempo Libre de Marbella

Una empresa vinculada al grupo hotelero Fuerte Group, fundado en Marbella, es la adjudicataria provisional de la gestión de la antigua residencia Tiempo Libre, ha señalado este miércoles la Junta de Andalucía. La empresa Ritusa S.A competía, junto a una sociedad relacionada con el grupo hotelero Barceló, por la explotación del emblemático recinto de Marbella.

La oferta económica de la sociedad de Fuerte Group ha sido la más elevada, con un canon de más de cinco millones de euros anuales que el grupo empresarial marbellí abonará a la Junta durante los 75 años de explotación. El proyecto comenzará una vez que el grupo hotelero y el Gobierno autonómico firmen el acuerdo.

“La antigua residencia de tiempo libre, explotada ahora por un gestor profesional, va a generar empleo y riqueza para Marbella y Málaga después de años de pérdidas millonarias para todos los andaluces y malagueños”, ha señalado la consejera andaluza de Economía, Carolina España.

La operación supera la estimación prevista inicialmente por la Junta (un canon anual de 4 millones de euros) y permitirá destinar esos ingresos “a financiar servicios públicos esenciales para los ciudadanos andaluces. Para la sanidad, para la educación, para la atención a la dependencia o para carreteras”, ha señalado la consejera.

“No tenía ningún sentido mantener sin uso la parcela y el edificio de la antigua residencia de tiempo libre, afrontando cada año el coste de su mantenimiento. La explotación de la antigua residencia por un operador profesional servirá para darle un nuevo uso y generará empleo para la zona, traerá riqueza nueva a Marbella, Málaga y Andalucía y permitirá engrosar el presupuesto destinado a servicios público en cinco millones de euros”, ha agregado.