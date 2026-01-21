Marbella pone a punto sus playas tras dos veranos marcados por las basuras

Marbella ultima la ordenación de sus playas de cara a la llegada de los primeros turistas del año, a partir de Semana Santa.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la licitación de 14 lotes de hamacas y sombrillas en zonas de 500 y 600 metros cuadrados de superficie en diferentes arenales del litoral.

Entre los lotes que saca a concurso el Consistorio figuran cuatro en diferentes playas de Las Chapas; tres en el centro urbano de Marbella, entre ellas el popular arenal de El Cable; otros tantos en Puerto Banús, una de las zonas de la Costa del Sol más concurridas en verano; y la misma cantidad en San Pedro Alcántara.

El último lote, que habilitará al contratista a explotar 600 metros cuadrados de superficie en la playa de Nagüeles, es el de mayor cuantía económica para el Ayuntamiento, que percibirá cerca de 435.000 euros de canon hasta el vencimiento del contrato, en 2032.

Los interesados disponen hasta el 31 de enero para presentar sus ofertas.

Las licitaciones de los lotes son las últimas de 135 explotaciones de hamacas y sombrillas que el Ayuntamiento tramita desde el otoño y que, en conjunto, suman cerca de 42.000 metros cuadrados de superficie en un litoral de unos 27 kilómetros de longitud.

Los lotes se podrán explotar entre ocho y diez meses al año; y podrán contar con camas balinesas, pero cada una de ellas contará como dos hamacas y una sombrilla. Las hamacas sólo podrán ser de color blanco crema y las sombrillas tendrán que estar hechas de carrizo natural.

La concesión de los lotes forma parte de un plan del Ayuntamiento con el que tratar de liberalizar para el próximo verano unos 110.000 metros cuadrados de playa, para lo cual el Consistorio solicitó a la Junta de Andalucía que redujera la superficie de las autorizaciones de las hamacas y zonas náuticas de buena parte de las playas de Marbella y San Pedro Alcántara.

Además, una empresa privada asumirá la conservación del mobiliario ubicado en las playas, como los aseos, las duchas, los módulos de socorrismo o las torres de vigilancia. La empresa actuará también en situaciones de urgencia, como la retirada de algas de la orilla.

Un verano más amable

El Ayuntamiento de un municipio cuyo desarrollo económico sigue estrechamente ligado a la actividad turística busca con esta medida reducir la presión sobre unas playas que se colapsan en los principales periodos de afluencia de viajeros, especialmente en verano, ante la masificación de los visitantes y la pérdida de arena en buena parte de la costa con los temporales de invierno y primavera.

El Consistorio trata también de mejorar el aspecto de un municipio lastrado durante los dos últimos veranos por los frecuentes imágenes de bolsas de basura y residuos diseminados en los espacios públicos de Marbella y San Pedro Alcántara.