Les Roches gradúa en Marbella a 317 alumnos procedentes de 71 países

La escuela internacional de dirección y gestión hotelera Les Roches graduará mañana, en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez, en Marbella, a 317 estudiantes procedentes de 71 países.

Los alumnos, que recibirán diplomas o credenciales según los estudios superiores que hayan concluido, proceden de países como Estados Unidos, Reino Unido, Kenia, Zimbabwe, Antigua y Barbuda o Nepal y han convivido durante el curso académico en un campus con residentes de 92 nacionalidades.

La ceremonia de graduación la presidirá el director general Majestic Hotel & Spa, Luis Cobo, que pronunciará la lección de clausura. Les Roches, fundada en Suiza a mediados del siglo XX y que cuenta con un campus en Marbella, está considerada como la segunda mejor institución del mundo en la educación superior de la industria hotelera.

Les Roches presentará también en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid hasta el domingo, el acuerdo pionero que ha suscrito con el grupo hotelero Meliá para formar o atraer a profesionales del sector de la hotelería. Los alumnos seleccionados para cursar el programa accederán a contenidos que les facilitará su incorporación a la compañía hotelera.

El programa contempla contenidos prácticos que los estudiantes desarrollarán en los establecimientos que Meliá y, al finalizar el curso, tendrán la posibilidad de trabajar en el grupo durante, al menos, tres años.