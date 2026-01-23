Juan Recio: «En la peña hemos contado con grandes artistas, como Camarón o El Cabrero»

¿Qué balance hace del año 2025 en la peña flamenca?

Sin duda, sólo puedo hacer un balance que sea positivo. Destacaría la semana cultural que cada año hacemos con niños de Marbella y que ha hecho que más de 500 chicos hayan pasado por nuestra peña flamenca. Hemos contado en el local con actuaciones de una gran calidad y que para nosotros han sido un éxito. Hemos organizado también una zambomba flamenca y un festival flamenco con artistas como Remedios Reyes.

¿Y qué proyectos tiene previstos ejecutar en el transcurso de este año?

Primero tenemos que hacer un balance de 2025 en la asamblea general de la peña. En enero, tenemos un proyecto en colaboración de las peñas flamencas de Málaga para dar cabida a los bailaores. Tenemos previsto organizar un concierto con alumnos y alumnas que se encuentren en el tercer o cuatro curso de baila. Estas son las actuaciones previstas para este mes de enero y el inicio del año.

El colectivo organiza la actividad ‘El cole a la peña’ para divulgar esta disciplina musical entre los más jóvenes del municipio. ¿Cómo está funcionando la iniciativa?

Los organizamos desde hace más de 30 años. Alumnos de Primaria y Secundaria de Marbella pasan por la asociación. Se organiza durante una semana y contamos con dos sesiones por las cuales pasan unos 50 alumnos en cada una de ellas. El objetivo es hablarles de flamenco, de la guitarra, el cante, la caja y la percusión o el compás. Es una experiencia fabulosa trabajar con ellos. Incluso algunas veces arrancamos a cantar.

¿La juventud de Marbella es aficionada al flamenca? ¿Hay una buena acogida por parte de este colectivo?

Sí, la hay. En Marbella contamos con mucha gente bailaora y de cante. Las puertas de la peña siempre están abiertas para los jóvenes, que pueden entrar con el flamenco que más les guste. Todos a los que les guste el flamenco son bienvenidos en la peña.

¿Cómo cree que ha evolucionado el flamenco? ¿Se ha perdido pureza al fusionarlo con otros estilos musicales?

Creo que lo que ha variado mucho es el uso de la guitarra. Pero para mi, el flamenco es el flamenco. Ahora se puede escuchar música de la que una parte se puede adaptar al flamenco, me parece muy bien, pero a alguien que le guste el flamenco, a la larga vuelve a las raíces. ¿Qué tiene que evolucionar? Por supuesto, porque no es un arte que sea inmóvil, sobre todo en la guitarra.

¿Cómo surgió su interés por el flamenco?

En mi casa no había mucha afición por el flamenco. Por las tardes, escuchaba un programa que había en Córdoba de Agustín Gómez, un gran flamencólogo. Así empecé a escuchar poco a poco este arte y a aficionarme al compás del flamenco. De esta forma me fui aficionando. A mi me gustaba la guitarra. Aprendí a tocarla yendo a los festivales y mirando a los guitarristas.

¿Y cómo surge la idea de fundar la peña en Marbella?

Éramos un grupo al que nos gustaba el flamenco y surgió la idea. Nos reuníamos en bares hasta que planteamos la idea de encontrar un local para nosotros. Solicitamos un local al Ayuntamiento y nos lo concedió. Tuvimos que escribir unos estatutos sin saber qué eran, por lo que nos fijamos en otros. Había que llevar los estatutos al registro de asociaciones de Málaga y nos los devolvían por defectos de forma. Dimos muchas vueltas hasta que al final pudimos constituir la peña.

¿Cómo recuerda la consecución del local en el que se encuentra ahora la peña?

El Ayuntamiento (gestionado entonces por el GIL) nos prometió un local ubicado por la zona de La Patera. Pero la promesa no acababa de cumplirse. Nos enteramos de que delante del cementerio de San Bernabé había unos locales que pertenecían al Ayuntamiento tras una permuta. Entramos en uno de ellos sabiendo que nos podían echar. Pero pasó un mes, pasaron dos y viendo que nadie decía nada, empezamos las obras.

¿Qué artistas han pasado por la peña?

Hemos organizado festivales por los que han pasado los mejores artistas de la época, como Camarón de la Isla. De El Cabrero me acuerdo que una vez se empeño en cantar antes de las doce de la noche, a pesar de que muchos socios trabajaban y no podían llegar antes. Tras su actuación, nos pusimos nosotros a cantar y no se echó de menos a El Cabrero.