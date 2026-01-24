El economato solidario de Marbella reparte 50.000 kilos de alimentos a familias con dificultades económicas

Es el supermercado en el que los clientes que hacen sus compras son algunas de las familias con menos recursos económicos de Marbella. Desde que se puso en marcha, meses después de la pandemia del coronavirus, han sido miles sus usuarios, vecinos de diferente perfil que encuentran serias dificultades para llegar a final de mes en una de las ciudades en las que el brillo del lujo y la exclusividad eclipsa a menudo sus desigualdades sociales.

El economato solidario de Marbella, que gestiona la Agrupación de Cofradías de Semana Santa y que está ubicado en los bajos de la plaza de toros, distribuye alrededor de 50.000 kilogramos de alimentos a través de paquetes de ayudas que incluyen productos lácteos, arroz, atún, legumbres, tomate, pasta, galletas o preparados alimenticiones, como fabada.

La Agrupación de Cofradías incorpora también en las ayudas productos de higiene corporal y, en función de la época del año, artículos especiales, como juguetes en Navidad para los menores de las familias más vulnerables del municipio.

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa atiende en la actualidad a más de 400 vecinos, que pertenecen a diferentes centros de Cáritas de Marbella.

Las provisiones que distribuye la Agrupación de Cofradías, gracias a la labor de voluntarios, proceden de campañas solidarias del Banco de Alimentos, aportaciones económicas fijas de las hermandades y cofradías de Pasión del municipio, donaciones particulares y una partida municipal, que está destinada a la adquisición para los menores.

A finales de 2025, la presidenta de la Agrupación de Cofradías, Isabel Mata, hizo un llamamiento a empresas y vecinos para que refuercen sus donaciones. «Queremos poder ayudar a más familias más necesitadas», señaló.

El Ayuntamiento anunció este viernes la concesión de una subvención de 12.000 euros para que la Agrupación de Cofradías haga frente a los gastos de funcionamiento del economato y destacó su labor social para garantizar «alimentos básicos y dignidad a cientos de personas» de Marbella.

El trabajo de la Agrupación de Cofradías Semana Santa trasciende al municipio en momentos de crisis nacionales. En noviembre de 2024, el colectivo recogió alimentos para ayudar a los damnificados de los temporales que devastaron Valencia.