El hospital Costa del Sol acerca la investigación biomédica a estudiantes de secundaria

El Hospital Universitario Costa del Sol participa, por segunda vez, en la iniciativa educativa ScienceIES, que promueve la UMA, un proyecto titulado ‘Aprendiendo el circuito de la investigación aplicada. Desarrollo de un ensayo clínico’.

Se trata de una propuesta orientada a acercar la investigación biomédica al alumnado de Educación Secundaria de la provincia de Málaga.

ScienceIES es un proyecto que busca promover vocaciones científicas tempranas entre estudiantes de ESO y Bachillerato de distintos centros educativos de la provincia y despertar el interés del alumnado por las carreras universitarias relacionadas con las ciencias, la tecnología o las matemáticas.

La primera sesión del proyecto se desarrolló en el Hospital Universitario Costa del Sol, donde un grupo de estudiantes de distintos institutos de la zona de influencia del hospital comenzó su inmersión en el funcionamiento de la investigación biomédica y los ensayos clínicos.

Durante la sesión, los estudiantes conocieron de primera mano cómo se organiza un hospital, cuál es la relación entre asistencia, docencia e investigación y cómo se genera conocimiento científico aplicable a la práctica clínica.

También abordaron los fundamentos de la investigación en salud y el papel de los ensayos clínicos en el desarrollo de nuevos tratamientos en el ámbito de la Medicina Interna.

Noticias relacionadas

El proyecto cuenta con tres sesiones presenciales que se desarrollarán entre enero y marzo.